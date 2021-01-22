雲林天空灰濛濛　空污AQI指數167環保局啟動PM2.5預警二級應變

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六、虎尾、北港等多處鄉鎮今日早晨天空即灰濛濛，根據斗六空氣品質測站顯示，上午9點左右空氣品質指標（AQI）指數約124、亮橘色提醒，對敏感族群不健康等級，但至下午1點更飆升至（AQI）指數約167，顯示對所有族群不健康，雲林縣環保局提醒民眾，儘量避免從事室外活動，必要外出時應配戴口罩。

▲雲林縣今清晨濃霧且空氣品質不佳，斗六市區呈現橘色提醒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣今清晨濃霧且空氣品質不佳，今(22)日因風速微弱，大氣擴散不佳，受南方雲系北移影響，下風處中南部仍須留意污染物累積情形， 斗六、虎尾等鄉鎮呈現橘色提醒；據空氣品質監測網資料指出，今、明兩天環境風場為偏東風，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區汙染物易累積濃度上升。

▲雲林縣今清晨濃霧且空氣品質不佳，今(22)日因風速微弱，大氣擴散不佳，雲林以南部空氣品質普遍達橘色提醒或紅色警戒，斗六、虎尾等鄉鎮呈現橘色提醒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局空氣品質不良應變應變等級已達預警二級，並已於上午8時通知相關計畫及局處啟動細懸浮微粒(PM2.5)預警二級應變措施。包括通報公私場所自主減排及管理措施、監控CEMS數據，並進行空品不良巡查作業； 通報營建工程/砂石場執行物料加蓋、灑水並加強道路洗街作業； 執行露天燃燒熱區巡查； 並橫向通知縣衛生局轉知20家衛生所及13家護理機構、教育處通知高等中學以下學校共372校及建設處配合應變。

▲雲林縣斗南鎮今日早晨天空亦灰濛濛一片，乍看宛如人間仙境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局提醒，患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間應特別注意防範，家中門窗關閉，避免外出及劇烈戶外活動；如必要外出應配戴口罩，並請隨時注意空氣品質網站數據、簡訊通知或跑馬燈資訊，做好自我防護。

▲雲林縣今清晨濃霧且空氣品質不佳，因風速微弱，大氣擴散不佳，雲林以南部空氣品質普遍達橘色提醒或紅色警戒，斗六、虎尾等鄉鎮呈現橘色提醒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲據空氣品質監測網資料指出，今、明兩天環境風場為偏東風，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區汙染物易累積濃度上升。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）









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