雲林違法「削山」近5個足球場大　緊鄰八色鳥棲地200公尺

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉、斗六市交界處緊鄰八色鳥棲地的山坡地疑遭以合法掩護非法開挖，立法委員蘇治芬接獲檢舉有盜採砂石之嫌，邀集水保局、礦物局、林務局等相關單位會勘，蘇治芬指出，這根本是「削山」，且開挖範圍約有5座足球場大，要求檢調單位主動介入偵查。

▲雲林縣林內鄉、斗六市交界處緊鄰八色鳥棲地的山坡地疑遭以合法掩護非法開挖，立法委員蘇治芬接獲檢舉有盜採砂石之嫌，「削山」範圍約5座足球場大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委蘇治芬指著遭開挖的山坡地說「周遭一片林木、山坡有一定高度，現在被挖到變成這樣景象，範圍約有5座足球場大，這些土石跑到哪裡去？」，蘇治芬指出，遭開挖的山坡地位在斗六咬狗段，接獲民眾檢舉後，她在去年底在臉書po文，後又發現開挖範圍擴大，且沒有改善跡象，今天邀集相關單位會勘。

蘇治芬表示，地主若要做農業用也是小部開發，不是大面積「削山」已違反申請計畫，要求縣府把計畫書攤開，若是這麼大範圍就不應是簡易開發，該片山坡地的土石很有價值，請相關單位要撤查，也呼籲檢調單位主動偵查，到底有沒有盜採砂石。

▲立委蘇治芬（左一）表示，大面積「削山」已違反申請計畫，要求縣府把計畫書攤開，呼籲檢調單位主動偵查，到底有沒有盜採砂石。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



水保局組長黃振全表示，簡易水保計畫現地整理但土方不得外運，若有多餘土方要外運需載運到合法土石堆置場，不得有販售或其他使用。

雲林縣政府水利處長許宏博說明，有關斗六市咬狗段土地既有簡易水土保持申報農業整坡違規案，縣府自去(2020)年多次主動督導查報，發現行為人未依核定計畫施工，縣府即依水土保持法第33條規定，除了進行裁罰外，更要求及輔導行為人進行改善，以確保山坡地保育。

▲雲林縣林內鄉、斗六市交界處緊鄰八色鳥棲地的山坡地疑遭以合法掩護非法開挖，立法委員蘇治芬接獲檢舉有盜採砂石之嫌，「削山」範圍約有5座足球場大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許宏博表示，經查本縣斗六市咬狗段土地原為雜木林，開發行為人以農業經營使用需求，依水土保持法第12條及水土保持計畫審核監督辦理第3條規定申請簡易水土保持申報書申請農業整坡，經縣政府審核同意通過，惟因行為人未依核准計畫施工，於去年1月17日確認未依核定計畫施作後，立即依水土保持法第33條及山坡地保育利用條例第35條規定進行裁罰。

並要求行為人停止施工並提送水土保持處理維護計畫，經縣政府協同水土保持服務團技師嚴加審核水土保持處理與維護計畫，在多次審核修正後於2020年6月23日備查水土保持處理與維護計畫並要求行為人儘速完成改善，以避免土砂災害發生，改善期限至2021年2月28日止。若發現仍有未依核定計畫實施，縣府會持續釐清裁處。

▲2018年航照圖與2020年衛星航照對比。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）

針對是否有違反土石採取等相關規定，許宏博指出，為確認違規行為已於今年1月14日邀集縣府農業處、縣府農業處、水利處、地政處、梅林派出所等相關單位，辦理現場聯合稽查，初步稽查目前未發現土砂外運情事，將會進一步調閱路口監視器，若有發現不法依法處理。

▲雲林縣林內鄉、斗六市交界處緊鄰八色鳥棲地的山坡地疑遭以合法掩護非法開挖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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