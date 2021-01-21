校外教學急轉彎　斗六鎮南國原訂夜宿桃園緊急改苗栗

▲斗六鎮南國小校長梁博雍表示，根據縣府疫情指示，原定今日住宿桃園大溪的飯店，緊急請旅遊承辦業者將住宿飯店轉到苗栗的飯店。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由於桃園醫院院內感染的疫情造成社區感染擴大，雲林縣長張麗善昨（20日）裁示雲林縣轄內國中小學校外教學區域以台中以南為佳，今日斗六鎮南國小適逢校外教學原定北上夜宿桃園，緊急將路線修改，鎮南國小校長梁博雍表示，配合縣府防疫指示，將轉往苗栗夜宿。

雲林縣長張麗善今日受訪表示，避免疫情擴大所以雲林縣做出自我管制，我們希望在疫情高峰期的此刻所有的公務人員盡量避免到桃園洽公，這是保護鄉親也保護所有防疫區部要受到擴散及破壞，這部分非必要的話不要前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張麗善指出，這段期間適逢各家國中小辦理畢業旅行、校外教學活動，盡量要求各校規劃台中以南的遊程做安排，盡量不要到北台灣，除了保護孩子也保護所有的社區與家庭，這是採取的一個必要的措施，在疫情期間避免疫情擴散，才做出上決定。

▲張麗善補充說明，鎮南國小原訂到桃園吃飯住宿，現在因為疫情的關係所以我們希望他們把行程改變，盡量不要往北部去，在非必要的情況下盡量不要到桃園洽公或是旅行。（圖／記者蔡佩旻攝）



張麗善補充說明，鎮南國小原訂到桃園吃飯住宿，現在因為疫情的關係所以我們希望他們把行程改變，盡量不要往北部去，在非必要的情況下盡量不要到桃園洽公或是旅行。

鎮南國小校長梁博雍表示，今明兩天是校外教學，適逢桃園疫情升溫，根據縣府疫情指示，原定今日住宿桃園大溪的飯店，緊急請旅遊承辦業者將住宿飯店轉到苗栗的飯店，也已在19日發出通知單告知家長，緊急調整的防疫措施，讓家長能夠放心。

校方說明，旅程第一天其實是到淡水，晚上是到桃園大溪用餐及住宿，明天是到新竹的六福村，因為疫情作出調整，將夜間活動地點移至苗栗，避開桃園轄區活動。

▲斗六鎮南國小已在19日發出通知單告知家長，緊急調整校外教學的行程，讓家長能夠放心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►香酥可口、包裝超可愛



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林禁公務員到桃園！學校畢旅戶外教學 張麗善畫出「警戒線」

►雲林縣臨時防疫會議 取消北港燈會、斗南年貨大街活動

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室 還被酸公主病

►雲林違法「削山」近5個足球場大 緊鄰八色鳥棲地200公尺