　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節前夕關懷低收弱勢　台塑暨慶寶基金會逐戶送禮金慰問

▲「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」為讓六輕周邊7鄉鎮低收入戶快樂過好年，自1月19日至27日發放近1320戶低收入戶每戶3000元禮金及毛毯禮盒，預計支出463萬元，由企業同仁逐戶親送慰問，讓弱勢民眾提前感受年節氣氛，長年關懷下已成沿海地區傳統，每當看到六輕員工穿梭大街小巷，就知道年節將至。

受贈戶表示感謝台塑發放3000元禮金及禮品，不僅讓其暫度景氣寒冬，也為全家帶來節慶歡愉，另為感謝長年協助關懷送禮的村長或村幹事，今年特別贈送『預防醫學：健康老化』書籍，提供養生資訊供其參考。

村長陳連對表示，很感謝台塑企業從年頭到年尾的照顧，關懷地方有始有終。受贈居民表示「六輕每年三節贈送紅包對生活不無小補，然而更重要的是有人能專程慰問關懷，特別讓他們備感溫暖」。
「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今辦理低收入關懷活動，共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情，雖然大環境影響獲利，但企業照顧地方的心並未因此減少。

因一波波寒流，為體恤沿海低收入戶保暖不易，特別致贈毛毯讓其暖暖過新年，除三節關懷活動外，六輕亦持續辦理急難救助、獎助學金、老人送餐、愛心營養早餐及學童午餐補助等公益項目，未來更會多方面回饋鄉親，持續守護地方、共存共榮。

▲「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►香酥可口、包裝超可愛

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►避桃自保網罵翻　張麗善：依中央防疫原則「避免到高風險疫區」

►校外教學急轉彎　斗六鎮南國小原訂夜宿桃園緊急改苗栗

►雲林籲公務員「非必要」勿到桃園出差！畢旅戶外教學畫出防護線

►雲林違法「削山」近5個足球場大　緊鄰八色鳥棲地200公尺

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

ET快訊
網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　警方回應了
免費取消！　新北YouBike前30分要收錢了
染疫擴大鄉民「狂喊封城」　桃園人怒了：這輩子都別出國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

測試快篩劑成效　台南市專案報告藍軍要求現場檢驗賣場豬肉　

陸船越界狂撈魚1650kg　基隆海巡強勢登檢整船押回...先消毒

慈濟關懷打火兄弟　捐贈「福慧床」及毛毯讓救災人員休息更安適

2021全國蓮霧王「東港黃國霖」　蜜棗王「大社蘇信誠」

斗六就業服務站「婦出江湖計畫」激勵失業女性前進　從心出發

疫情升溫　宜蘭羅東夜市＋商圈＋人潮聚集點「預防性全面消毒」

雲林天空灰濛濛　空污AQI指數167環保局啟動PM2.5預警二級應變

防疫優先！苗栗後龍慈雲宮攻砲城　37年來首度停辦

春節前夕關懷低收弱勢　台塑暨慶寶基金會逐戶送禮金慰問

2021年潮州春節假日市集停辦　攤商雖無奈但支持

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

測試快篩劑成效　台南市專案報告藍軍要求現場檢驗賣場豬肉　

陸船越界狂撈魚1650kg　基隆海巡強勢登檢整船押回...先消毒

慈濟關懷打火兄弟　捐贈「福慧床」及毛毯讓救災人員休息更安適

2021全國蓮霧王「東港黃國霖」　蜜棗王「大社蘇信誠」

斗六就業服務站「婦出江湖計畫」激勵失業女性前進　從心出發

疫情升溫　宜蘭羅東夜市＋商圈＋人潮聚集點「預防性全面消毒」

雲林天空灰濛濛　空污AQI指數167環保局啟動PM2.5預警二級應變

防疫優先！苗栗後龍慈雲宮攻砲城　37年來首度停辦

春節前夕關懷低收弱勢　台塑暨慶寶基金會逐戶送禮金慰問

2021年潮州春節假日市集停辦　攤商雖無奈但支持

來對答案！大學學測國文選擇題解答看這邊

富邦盃少棒／文昌首度參賽外卡進四強　縣長立委按讚助攻

三輪重機的5個優點！YAMAHA TRICITY 300操控靈活不容易累

測試快篩劑成效　台南市專案報告藍軍要求現場檢驗賣場豬肉　

新台幣豬羊變色！尾盤升值變貶值　收在28.381元

旅行社老闆轉行賣三明治「出爐送街友」　寒冬送暖：最懂弱勢苦

地方大橘「連睡暖男3車」製造偶遇　跩臉示意：拿罐罐來談

周杰倫《叱咤風雲》6天破千萬！有觀眾5刷：意外的好看

收賄千萬助非法採礦！　「草原變黑坑」陸官員懺悔：我闖了天禍

唐吉訶德排爆！　金金「2樓上帝視角」呆望人龍：是在衝啥？

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

地方熱門新聞

打工1男2女沒錢租屋　搬進涼亭當新家

部桃醫護訂不到餐　他霸氣送1500個便當

郭綜合醫院爆醫療糾紛家屬抗議

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

打流感疫苗癱3年賠150萬　家屬不服提訴願

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

彰化1學測考生發燒逾38度　啟動防疫備用試場

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

華山基金會愛老人、愛團圓　

台中不避桃反助桃　盧秀燕：齊心協力共度難關

疫情升溫 宜蘭縣人潮聚集點預防性全面消毒

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全台九層塔大缺貨　萬丹農民開紅盤

更多熱門

相關新聞

羅智強騎自行車縱行台灣衝公投：本週連署已18萬份

羅智強騎自行車縱行台灣衝公投：本週連署已18萬份

為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。今（22）日抵達雲林縣並指出，全國聯署書份數累計已達18萬份，但距離達標份數50萬份還有一段距離，因此羅智強從1月12日起從台北啟程，以騎自行車逐一至各縣市向民眾宣傳，「用公投來決定自己的健康與未來」。

避桃網罵翻　張麗善：依中央原則「避赴高風險疫區」

避桃網罵翻　張麗善：依中央原則「避赴高風險疫區」

北港驚悚對撞！25歲女、19歲男送醫

北港驚悚對撞！25歲女、19歲男送醫

斗六鎮南國校外教學原訂夜宿桃園　緊急改苗栗

斗六鎮南國校外教學原訂夜宿桃園　緊急改苗栗

雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

關鍵字：

台塑企業慶寶勤勞基金會弱勢雲林

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面