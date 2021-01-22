春節前夕關懷低收弱勢　台塑暨慶寶基金會逐戶送禮金慰問

▲「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」為讓六輕周邊7鄉鎮低收入戶快樂過好年，自1月19日至27日發放近1320戶低收入戶每戶3000元禮金及毛毯禮盒，預計支出463萬元，由企業同仁逐戶親送慰問，讓弱勢民眾提前感受年節氣氛，長年關懷下已成沿海地區傳統，每當看到六輕員工穿梭大街小巷，就知道年節將至。

受贈戶表示感謝台塑發放3000元禮金及禮品，不僅讓其暫度景氣寒冬，也為全家帶來節慶歡愉，另為感謝長年協助關懷送禮的村長或村幹事，今年特別贈送『預防醫學：健康老化』書籍，提供養生資訊供其參考。

村長陳連對表示，很感謝台塑企業從年頭到年尾的照顧，關懷地方有始有終。受贈居民表示「六輕每年三節贈送紅包對生活不無小補，然而更重要的是有人能專程慰問關懷，特別讓他們備感溫暖」。

「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今辦理低收入關懷活動，共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情，雖然大環境影響獲利，但企業照顧地方的心並未因此減少。

因一波波寒流，為體恤沿海低收入戶保暖不易，特別致贈毛毯讓其暖暖過新年，除三節關懷活動外，六輕亦持續辦理急難救助、獎助學金、老人送餐、愛心營養早餐及學童午餐補助等公益項目，未來更會多方面回饋鄉親，持續守護地方、共存共榮。

▲「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」向來關懷弱勢，2011年迄今共3萬5千多戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►香酥可口、包裝超可愛



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►避桃自保網罵翻 張麗善：依中央防疫原則「避免到高風險疫區」

►校外教學急轉彎 斗六鎮南國小原訂夜宿桃園緊急改苗栗

►雲林籲公務員「非必要」勿到桃園出差！畢旅戶外教學畫出防護線

►雲林違法「削山」近5個足球場大 緊鄰八色鳥棲地200公尺

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室 還被酸公主病