北港驚悚對撞！路口轉彎未禮讓　25歲女、19歲男送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮19日發生一起對撞車禍，兩輛自小客車對向疾駛，其中一輛黃色自小客車欲左轉，卻未等待對向來車先過，造成兩車對角碰撞，案發當天有民眾路過拍下事故現場提醒用路人經過小心，附近住戶也將案發撞擊畫面放到貼文留言，提醒駕駛人路口減速。

▲兩輛車抵達路口時均未減速，而黃色自小客車疑似因要左轉的關係，於路口中央即偏於車道左側，造成藍色自小客車迎面撞擊左車頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮19日傍晚5點14分，新德路與太平路兩輛自小客車發生對撞車禍，據了解，黃色自小客駕駛為中醫藥北港附醫的25歲許姓女護理師正要下班返家，行經該路口欲左轉太平路，卻疑似未禮讓對向王姓19歲男子所駕駛藍色自小客車，造成對撞事故。

▲撞擊力大發出猛烈巨響，藍色車輛右甩90度，而黃色自小客車則迴轉了180度。 （圖／翻攝自Facebook／《北港在地生活》）

附近住戶為協助釐清事故發生原因，調閱監視器畫面查看，發現兩輛車抵達路口時均未減速，而黃色自小客車疑似因要左轉的關係，於路口中央即偏於車道左側，造成藍色自小客車迎面撞擊左車頭。撞擊力大發出猛烈巨響，藍色車輛右甩90度，而黃色自小客車則迴轉了180度。

報案車行業者吳宗澤指出，新德路道寬路直，往來車流量多且車速偏快，可能是路口車禍頻傳主因，回想19日車禍當下撞擊聲量巨大，聽到聲音馬上衝出去查看，先撥打119協助傷者送醫，並幫忙指揮路口交通，打開車門發現，黃車女駕駛頭部撕裂傷血流滿面，看上去感覺蠻嚴重，幸好有繫安全帶，否則後果不堪設想。

警方表示，雙方均未酒駕，疑似因未注意前方車輛及未禮讓直行車釀禍，詳細肇事原因仍需待進一步釐清，兩名駕駛人均受傷送醫，事故造成許姓女護理師頭部一處撕裂傷、肢體擦傷；王姓19歲男駕駛肢體擦傷，目前均於醫院住院治療中。

▲黃色自小客行經路口欲左轉太平路，卻疑似未禮讓對向藍色自小客車，造成對撞事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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