斗六就業服務站「婦出江湖計畫」激勵失業女性前進　從心出發

▲勞動力發展署雲嘉南分署協助二度就業婦女找回自信，重新進入職場，於斗六就業中心舉辦另類就業促進課程，吸引33位二度就業婦女參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動力發展署雲嘉南分署為協助二度就業婦女找回自信，重新進入職場，於斗六就業中心舉辦另類「婦出江湖計畫-畫中有話，從心出發」就業促進課程，吸引33位二度就業婦女，由心家藝心理諮商中心老師唐佳琳帶領，透過職場女性的觀點，分享在職場及家庭該如何兼顧，或在職場的甘苦談，藉此共同激勵及前進。

課程以「學習與壓力共處及釋放」、「禪繞畫技巧與實作」為主軸，由老師唐佳琳帶領求職婦女進入禪繞畫的世界，幫助學員放下自我設限，在進入一種專注寧靜當中達到心靈的平靜。參與學員邱小姐表示，雖然擔心自己畫的不好，但在老師的鼓勵下，發現禪繞畫不需要高深的繪畫技巧，幾乎是人人都可動手做的繪畫，還能釋放自己的焦慮煩躁、放下情緒，從而得到清楚自我肯定。

斗六就業中心主任廖家偉表示，為協助二度就業女性重返職場，除提供個別化就業服務、專長職業訓練外，願意從事特定行業、照顧服務業或營造業等行業工作，每人最高10萬8000元獎助。另外，就業中心也運用僱用獎助鼓勵企業僱用二度就業潛在優質女力，歡迎有就業需求的朋友，都可至斗六就業中心詢問相關資訊，以利順利就業。

斗六就業中心指出，依據勞動部國際勞動統計報告，2020年我國女性勞參率於25-34歲年齡層達88%，但隨著年齡增加，勞參率遞減，尤以50歲以後低於美、日、韓女性勞參率，退出職場原因「2019年15-64 歲婦女生活狀況調查報告」指出有結婚、生育(懷孕)或婚後其他原因等，且女性退出職場後再復職平均間隔長達5-6年，甚至高達四成未恢復工作。因此，離開職場越久，若靠一己之力重回職場相當不易，此次推動「婦出江湖計畫」系列活動，協助二度就業婦女做好就業準備，再出江湖。

▲課程以「學習與壓力共處及釋放」、「禪繞畫技巧與實作」為主軸，透過釋放自己的焦慮煩躁、放下情緒，從而得到清楚自我肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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