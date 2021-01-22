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羅智強騎自行車縱行台灣衝公投　抵雲林「本週連署已18萬份」

▲為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。今（22）日抵達雲林縣並指出，全國聯署書份數累計已達18萬份，但距離達標份數50萬份還有一段距離，因此羅智強從1月12日起從台北啟程，以騎自行車逐一至各縣市向民眾宣傳，「用公投來決定自己的健康與未來」。

中國國民黨革實院院長羅智強表示，公投連署的目標份數非常龐大，兩項公投就需要100萬份的連署書，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，今天下午16點30分至17點30分將在虎尾黃昏市場擺攤連署。之後會繼續往南部各縣市，為宣揚公投連署而打拼，除了讓民進黨政府看到台灣真正的民意，也要讓國際社會看到台灣人民堅定的決心。

▲為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲羅智強從1月12日起從台北啟程，以騎自行車逐一至各縣市向民眾宣傳，「用公投來決定自己的健康與未來」，今（22）日抵達雲林縣並指出，全國聯署書份數累計已達18萬份。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣黨部主委許宇甄表示，現今人民面臨的處境，就是必須自立自強、自力救濟，去年底行政院召開記者會宣稱各縣市的自治條例違憲，還警告若基層公務人員若違反中央命令，可能會受到懲戒。人民對台灣豬標章的質疑，就等同是對民進黨政府公信力的質疑；當人民無法信任政府的時候，人民只能選擇相信自己的智慧，就是用公投來為自己做決定。

▲為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，中國國民黨革實院院長羅智強騎自行車縱行台灣。（圖／記者蔡佩旻攝）


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