▲大學學測能力測驗登場，新北農業局暖心準備「包種」為考生添好運。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大學學科能力測驗從22、23日連續兩天舉行大學學科能力測驗，為替考生祈福，新北市農業局特別準備新北好茶「鐵定包中」包種茶包，於本市各考場考生休息區免費提供，考前品杯來自冠軍茶鄉坪林的「包種」茶，除了有助於幫助考生在寒冷的天氣暖心之外，同時安心凝神，取「包種」其音意，期望考生「包中」理想的好學校。

農業局表示，新北市9個考場（華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中、新莊國中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中)）於考生休息區提供免費包種茶包，將服務約9000名考生，為考生加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校。目前也適逢新冠肺炎疫情升溫，提醒考生及陪同的家長，品嚐包種茶後也務必將口罩配戴好。

▲新北市為「包種茶」的發源地，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」。

坪林區農會總幹事林文恭表示，新北市為包種茶的發源地，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期茶商販售茶葉習慣以四兩為單位，將茶葉用方形毛邊紙包裝，包裝外再用蓋上商行名號印章後販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。如今因「包種」與「包中」音相似，取其諧音對考試象徵表達祝福之意，象徵「包準考中」。

農業局長李玟表示，新北市嚴格實施「茶清方案」，於各產區辦理茶葉評鑑時，密集進行農藥抽檢管理，替民眾把關茶品安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。考生於考試期間可在考生休息區免費索取包種茶包，祝福「包中」心中理想的學府。若民眾想購買新北好茶產品，可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」便是安心安全的保證，購買好茶可洽坪林區農會電話：02-2665-7227。

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