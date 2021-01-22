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學測英文考生喊好難！高中師估前標、均標會掉1級分：文法障礙多

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測，考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

大考中心試考生認為今（22日）登場的學測首科英文，整體「難度適中」，最大特色是沒艱難文法，且不少題目生活化，但部分考區考生則稱「好難」，台北市高中英文科教師群更預估，這次頂標分數最多會掉3分，前標跟均標則會往下掉1級。

成淵高中老師李宜樺、中正高中老師吳佳穎、成功高中老師陳國泰，和建國高中老師劉家慧說明試題特色，整體文章題材多元，單字難度明顯提升，具有高度誘答性的選項顯著增加。綜合測驗裡的文法判斷題較為複雜，文意選填維持往年狀況，難易適中。

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老師們進一步提到，閱讀測驗取材綜合科普、人文等領域，試題設計種類多元，包括近年常見的文章組織以及圖片題。非選部分的翻譯題難易適中，貼近學生生活經驗。作文題目與去年相近，都是透過圖片引導寫作，內容結合時事，鼓勵學生關心社會現象並且學習換位思考。

對於有考生覺得好難，老師們表示，今年確實難題多一點，預估往年15級分原始分數是落在88、89分，但今年會掉個1、2分，到86至87分間，若以89分掉到86分，最多就是掉3分，不過，即便如此，這對一般英文都拿頂標的孩子是不會動的，會被影響的都是前標跟均標，會往下再掉1級左右，因為前面文法多，平常做的練習少，遇到障礙相對大。至於歷幾年最難這件事，不會到最難，整體是「中偏難」。

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