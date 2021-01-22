史上首次！大考中心闈內搭起帳篷　高規格分紅、綠兩線防疫

▲大考中心首次在闈內搭帳篷防疫。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（22日）首日登場，大考中心在英文科後表示，隔離試場開了3間，有7位考生。都是居家隔離、居家檢疫和自主健康管理者。由於國內疫情持續升溫，大考中心更是首次在闈內搭起帳篷，分起紅、綠兩線，只要有狀況，就必須進入紅線裡的帳篷，再請醫生進入。

大考中心主任周兆民表示，首次有帳篷，因根據防疫專家表示，這次冬季疫情比較緊張，在此情況，闈場要區分紅線和綠線出來，綠線就是安全路線，紅線就是萬一闈內有相關人員身體不適，就是自行走到紅線的帳篷裡，並請醫生就診。

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▲周兆民說，闈內高中老師有10位，試考生6位。（圖／記者許展溢攝）

周兆民說，各位可能很關心入闈到現在有無用過？因闈內一直採高規格防疫措施，帳篷搭到現在沒使用過，目前闈內人員身體都非常良好。另外，闈內高中老師有10位，試考生6位。

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