台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天後確診　活動史疫調中

記者洪巧藍／台北報導

傳出台塑嘉義新港廠有外籍技師離台後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（21）日傍晚緊急回應，該案為新增境外移入病例，人在台灣的醫院隔離治療，而他去年12月30日持陰性證明入境，1月14日結束居家檢疫之後，20日自費採檢確診，由於病毒量低，研判為境外染疫，至於詳細活動史與接觸情況還在疫調當中。

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會，發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今日下午再公布國內新增1例境外移入，為丹麥籍30多歲男性，發言人莊人祥表示，該案去年12月30日來台洽公，自瑞典出發，經芬蘭、首爾轉機抵台，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。

個案於今年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診，Ct值30顯示病毒量低，目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

莊人祥也坦言，該案應該是明（22）日有比較完整的調查後會公布，但由於有不實訊息指稱其離台至泰國遭確診，故先行說明；初步了解個案檢疫期滿後，在台活動期間均有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史，接觸者也還在匡列當中。

【你可能也想看】

►摩斯員工、收容所輔導師接觸者採檢出爐 部桃員工319人居家隔離

►縣市連發「避桃禁令」 陳時中感概：台灣就那麼大，大家是一體的

►染疫護理師「丈夫足跡」有誤？ 陳時中解答「消失的3小時」

►唐吉訶德擠爆！陳時中憂心：想逛不急於一時 北市限店內250人



►陳時中：部桃隔離人數會持續增加 目前已有564人需居家隔離

►桃園醫院群聚接觸者396人 只剩下15人等結果

►部桃群聚風險「第一階段還沒過」 陳時中：2/4前絕不可鬆懈