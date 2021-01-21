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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

防疫優先，「永然第24期高中法律生活營」寒假營隊延至8月舉行

▲▼永然高中法律生活營。（圖／永然法律基金會提供）

▲原訂於1/25～1/28舉行的「永然第24期高中法律生活營」決定取消，並延至今年8月份再舉辦。（圖／永然法律基金會提供）

記者王淑君／綜合報導

近日由於新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，為顧及全體學員及講師的身體健康，原訂於1/25～1/28舉行的「永然第24期高中法律生活營」決定取消，並延至今年8月份再舉辦，並保留原錄取同學的參與資格。

「永然高中法律生活營」是永然法律基金會董事長李永然律師為推廣法治教育向下紮根，而積極辦理的法律營隊活動，目的在於提升青少年學子的法治觀念及培養其對法律的興趣，其次，也希望高中學子們能藉由參加營隊的活動，檢視自我是否願意以「法律相關事務」為未來職志，並做為大學就讀法律科系之參考。

原訂於今年1月舉辦的「永然第24期高中法律生活營」更創下50秒額滿的記錄，可見其炙手可熱的程度。舉辦已10年之久高中法律生活營，共有1300多位同學參與，精緻的課程規劃與專業的講師陣容，深受各校師生及家長的好評，成為想要走上法律之路的學子們寒暑假參加營隊的不二之選。

然而，由於最近新冠肺炎疫情本土案例增加，中央流行疫情指揮中心呼籲集會活動務必執行風險評估，並完善防疫配套，有鑑於「永然高中法律生活營」人數眾多，教室場地密閉，同學又來自各縣市，加上課程多達四日，經永然法律基金會全體董事商議後，決定將活動延至8月份再舉行。

李永然董事長說明：「我們了解學員們對於即將舉行的營隊活動有所期待，臨時取消難免感到失落，但由於疫情有擴大趨勢，本土案例又屢屢出現，為了確保學員和講師們的身體健康，降低可能感染風險並落實政府對疫情的防控，因此在多方考量之下，才會決定停辦本次的營隊活動。目前全球疫情嚴峻，大家都應該要提高警覺，配合政府防疫措施，注意個人衛生習慣，才能確保自身的健康。」

永然法律基金會將保留本期66位學員的錄取資格至「110年暑期」營隊，以維護學員們的權益。李永然董事長表示，永然法律基金會仍會秉持推展法治教育向下紮根及培育未來優秀的法律人才的精神，繼續籌辦精良的永然法律生活營，提供高中學子升學及生活的學習管道，讓台灣成為一個人人「知法、守法、懂得用法」的法治國家。

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