蕭美琴出席拜登就職　國台辦：台獨絕路上走到黑，必將自食惡果

記者魏有德／台北報導

我駐美代表蕭美琴今（21）日獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮，成為自1979年來，第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請的官方代表。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理台灣問題。」

▲蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 。（圖／路透、我駐美代表處）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮強調，「民進黨當局任何伎倆、任何藉口都掩蓋不了其獨本性，民進黨當局在台獨絕路上一條道走到黑，必將自食惡果。」

此前，包括大陸《環球時報》等媒體，對於蕭美琴遲遲未收到邀請而作出評論，甚至不看好拜登政府上台後的台美關係。不過，蕭美琴其實已收到邀請函，並依規定接受新冠肺炎篩檢，只是沒有主動對外說明，直到典禮開始前，蕭美琴才在自己的推特上發出影片，證實已經在會場內。

《路透社》報導，蕭美琴獲邀參加就職典禮後，白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，「總統拜登將與朋友、盟邦站在一起，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，其中也包括台灣。」