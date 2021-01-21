染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院院內感染傳至社區，指揮中心也緊急公佈確診者足跡，但昨天桃園廣德海鮮餐廳接獲通知後，調閱監視器發現確診者在餐廳用餐的時間跟指揮中心公布的不一樣。對此，指揮官陳時中表示，事實上時間沒那麼長，只是匡列時間比較長，主要是為了讓其他民眾容易回憶，提醒大家注意。

指揮中心昨公布案863護理師的丈夫案864的足跡，其中1/12曾到桃園中埔二街的廣德海鮮餐廳，時間是中午12點到下午5點，待了5個小時，但店家之後表示，當天下午2點就休息了。店家回應讓外界驚呼和指揮中心公布的時間差了足足3小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳時中今也在記者會上回應，那家餐廳開到下午2點，只是匡列的時間比較寬，實際營業時間沒有那麼長，主要是讓曾經有經過的民眾，容易去回憶，自己有症狀就要有警覺。發言人莊人祥也補充，案864是在下午2點41分離開餐廳，之後就回上班地方的宿舍休息。

▲案863、864、865足跡。（圖／指揮中心提供）

【你可能也想看】

►摩斯員工、收容所輔導師接觸者採檢出爐 部桃員工319人居家隔離

►縣市連發「避桃禁令」 陳時中感概：台灣就那麼大，大家是一體的

►唐吉訶德擠爆！陳時中憂心：想逛不急於一時 北市限店內250人



►陳時中：部桃隔離人數會持續增加 目前已有564人需居家隔離

►桃園醫院群聚接觸者396人 只剩下15人等結果

►部桃群聚風險「第一階段還沒過」 陳時中：2/4前絕不可鬆懈