部桃群聚風險「第一階段還沒過」　陳時中：2/4前絕不可鬆懈

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內群聚，指揮中心也緊急回溯千人居家隔離，雖然今天沒有本土確診，但外界也相當關心要觀察到何時，這次的群聚風險第一階段才會告一段落？對此，指揮官陳時中表示，至少要觀察到2/4，到2/4前絕對不可鬆懈。

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診，今案839的同住阿嬤也確診。

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指揮中心也回溯匡列1,000多人要居家隔離，陳時中說，目前有在醫院分類紅黃綠區，曾接觸過紅區的人，因為風險較高，一定要居家隔離，目前是有191人，但可能後續會再增加，其他人就會看疫調人員評估調查後決定。

而針對這波院內感染造成的群聚何時才會告一段落？陳時中也坦言，從現在整體發展情況來看，可能言之過早，但2/4前絕對不可鬆懈。