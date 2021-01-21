唐吉訶德擠爆！陳時中憂心：想逛不急於一時　北市限店內250人

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會，指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現醫院感染事件，而日本唐吉訶德19日在西門町盛大開幕，吸引大量民眾聚集，甚至有上百客人需要在門口等5個小時才能入場，醫護人員看到此景感到相當無奈。指揮中心指揮官陳時中今（21）日記者會中特別提到，某家新開店面生意這麼好，不會一下就關了，希望大家慢慢來不要擠在一時，不僅看了擔心，隔離中的醫護也會覺得辛酸。

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▲唐吉訶德深夜門口仍有大批民眾排隊。（圖／記者游宗樺攝）

陳時中提到，目前仍維持大型活動強烈建議停辦或延遲，而人流擁擠的地區也希望做到人流管制，今天看到某新開店面（意指唐吉訶德）生意這麼好，其實它不會一下就關，長期都會販售。陳時中喊話，希望大家慢慢來，「增加人流過多，不僅是看了擔心，對於隔離醫護或者在隔離病房服務的醫護，看起來真的會有點辛酸。」

陳時中說，因為那不是只賣一天，會一直賣下去，大家稍微晚兩週去可以輕輕鬆鬆買，不要擠在一起，看到人潮多，可以改天再去。

北市衛生局和商業處到賣場視察後，要求賣場店內一到三樓人數控管從350人降至250人，並且要求業者設置戶外收銀台。

陳時中也提醒，建議大家戴口罩、勤洗手，基本的事情確實做好確實會有效果，而近期跑攤等活動可能增加人潮聚集，能避免也要避免。

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