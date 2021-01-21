桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果

▲衛福部桃園醫院出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚累積10人染疫，院內員工共有427人需居家隔離14天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該起群聚院內接觸者229人，其中217人採檢陰性、3人陽性，9人檢驗中，另有1人待採檢；社區接觸者167人，其中163人陰性、2人陽性，2人檢驗中、3人待採檢。值得一提的是，案864、865的職場接觸者全數陰性。

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▲本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案852、856及863-865、868-869接觸者採檢狀況。（圖／指揮中心提供）

至20日為止，部桃醫院感染事件個案累積達10例，指揮中心宣布該院相關管控手段包含成立前進指揮所、居家隔離院內員工需以集中檢疫或者回院隔離為優先。

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）與案839的同住祖母（案870）相繼確診。

指揮中心統計，截至目前累計139,990例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中870例確診，分別為765例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、769人解除隔離、94人住院隔離中。

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