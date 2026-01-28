正宮戰勝渣夫「反手送明牌」　律師1年後哭了：買一張也好

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

律師李怡貞今日發文分享，1年多前曾代理一名受害正宮，對抗在聯發科上班、態度囂張的出軌丈夫，最終官司大獲全勝；然而，她卻遺憾自爆，當事人曾給出關於「聯發科股票」的投資建議，但當時她並沒有聽進去，對照今日股價，讓她忍不住直呼，「回頭想想當律師有很多發大財的機會耶，天啊！」

囂張外遇夫「被壓著打」 正宮打贏官司報明牌

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞憶述，約1年多前處理這起案件時，當事人的丈夫是聯發科員工，外遇行徑極其囂張，讓女方一度絕望。後來雙方打起精神奮戰，外遇夫一路被壓著打，就算後來試圖反擊，「我們仍無傷，孩子監護權也顧得好好的。」

在案件完美落幕後，當事人聊天時曾笑說，「聯發科這家公司股票可以買啦，就算員工（指該外遇夫）很沒道德。」這句「含恨明牌」讓兩人相視而笑，卻也成了她如今的遺憾。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

錯失進場時機 律師自嘲：窩法院角落吃茶葉蛋

事隔一年多，聯發科（2454）股價表現強勁，李怡貞今日打開股票APP查看行情，發現若當時聽從當事人建議「買一張也好」，獲利空間驚人。

最後，她幽默自嘲，現在的自己窩在板橋家事法院一樓角落、垃圾桶旁邊補吃午餐，且午餐還是便利商店的茶葉蛋，與錯失的財富機會形成強烈對比，讓她扼腕大喊「哭！」

對此，網友們紛紛回應，「還是可以買啦」、「都是命，妹夫在聯發科，30年前的配股也早賣了，不然現在以億為單位，千金難買早知道」、「唯一股市反指標認證無誤」、「以後律師不買沒關係，但記得先報名牌給我們好嗎」。

►宀部怎麼唸？家長習慣講「寶蓋頭」怕小孩不懂 正確讀音曝光

►一堆煩惱！黃大米曝「打開這款APP」秒燦笑 大票人認證：超療癒

►剴剴案惡保母「沒判死」大票人氣炸！ 律師揭關鍵嘆：極限了