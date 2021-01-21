陳時中：部桃隔離人數會持續增加　目前已有564人需居家隔離

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染，至今已有10人確診，桃園市長鄭文燦透露，目前已回溯匡列1165人，且全數進行居家隔離14天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為了讓居家隔離計畫更確實執行，隔離人數會持續增加，目前已有564人需居家隔離14天。

陳時中表示，為了讓居家隔離計畫能夠執行更確實，因此嚴格要求可能接觸者一定要居家隔離，如果在家不是很方便，就要到集中檢疫所，最後針對1月16至19日準備出院病人，以及1月19日、20日出院病人全數居家隔離，往前追溯風險分類，有1000多人需要做回溯關懷，目前匡列200直接隔離，陸續也會針對風險較低者執行相關計畫。

鄭文燦上午提到，全台有800多名確診病患，桃園就累積收治了223名，已經是占全國的比例是25.7，也就是四分之一的確診病案例都是由桃園的11家醫院來負責照顧。

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部桃是防疫的重鎮，收治數量佔了一半，特別從國境進來之後，只要是集中檢疫所檢疫出來的，幾乎都是送部桃，部桃收治確診病患有114位，其他疑似病患或是隔離病患那更多，「也就是說部桃佔了全桃園的ㄧ半」。

為了防堵醫院群聚再擴大，指揮中心20日已啟動住院病患回溯計畫，要求自1月16日起只要在部桃住院、轉院，包括病患跟陪病家屬，都必須要回溯確定，進行居家隔離14天，而目前已回溯匡列了1165人，一律都要完成居家隔離。

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