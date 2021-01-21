多縣市連發「避桃禁令」　王定宇：歧視桃園人愚蠢又惡質

▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內病患，醫護人員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染事件持續升溫，雖然21日沒有出現本土確診，但9天以來已累計有10例本土確診病例，而澎湖、苗栗、雲林等縣市相繼呼籲民眾非必要不要進入桃園地區。對此，民進黨立委王定宇認為，「禁桃令」是一項歧視措施，並直呼「歧視桃園人是愚蠢又惡質的行徑」。

王定宇指出，21日沒有任何本土病例發生，是個讓人握緊拳頭喊聲「Yes」的好消息，但面對疫情的不確定性，只要台灣保持尊重防疫專業、透明溝通、互相扶持、配合防疫要求，我們一定可以克服這波疫情！

王定宇接著表示，就現況來看，防疫專家判斷，台灣離封城、封院還有相當遠的距離，所以，若是善意提醒「非必要不必進入防疫緊張的桃園」尚可接受，但多個縣市竟然發出「禁桃令」這樣的歧視性措施，更有立委、媒體去年開始就嚷嚷要封城、封院，企圖帶動恐慌的風。

▲立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

王定宇認為，「當第一線醫療人員冒著風險在奮戰時、當桃園醫院一年來承擔5分之1的確診病例收治時、當桃園市因為國家大門而必須承受境外移入的第一線衝擊時，這些歧視桃園人的說法和做法，既是不符防疫真實情況的愚蠢，也是沒有良心的惡劣！」

除了立委王定宇外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中面對縣市發出這樣的禁令，不免感嘆說道，「當初疫情從國門進入，桃園是非常有誠意的在協助，不管是離島等，要停留在桃園的人，桃園也都歡迎民眾入住當地防疫旅館，換句話說，台灣就那麼大，大家是一體的，不會說這樣區隔，就一定會讓疫情不擴散，不過警戒心是有的，每個人都會趨吉避凶的心，但互相幫助的心情，希望大家也多發揮出來。」

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