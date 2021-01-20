新北神秘「無名氏」連續11年捐2.1億原因曝光！真實身份僅4人知道

▲無名氏連續11年慨捐新北，圖為支票、感謝信以及市長侯友宜頒發的感謝狀。（資料照／新北市社會局提供）

記者羅婉庭／新北報導

神秘「無名氏」連續11年捐了2.1億給新北市政府，他的真實身份僅前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜以及前後任秘書長許育寧、林祐賢等4人知道，連社會局長張錦麗都不知情，而捐款的原因，是來自看不慣陳光標大肆宣傳其來台行善。

外界非常好奇這位善心人士以「無名氏」捐款的動機，社會局表示，是出自於100年春節前夕，自稱「中國首善」的陳光標來台高調行善，要求新北市政府提供弱勢名冊並召集讓他當面發放現金濟助，新北市政府為顧及弱勢民眾的尊嚴，予以婉拒。

此事引起了「無名氏」的關注，因為「看不慣」而開始了連續11年的默默行善，首次捐贈1000萬，後來每年捐贈2000萬元，至今累計2.1億元，嘉惠超過200萬老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

社會局表示，張錦麗曾經透過秘書長邀約「無名氏」來市府，向他報告善款使用，但對方表示「完全信賴」，而婉拒出席。

在朱立倫卸任、侯友宜上任市長後，無名氏於感謝信中寫道，「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年，個人深深期盼新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去」。

由於「無名氏」僅透露自己是朱立倫好友，因此過去大家猜測是富邦蔡家、裕隆集團董事長嚴凱泰或是鴻海集團創辦人郭台銘，始終無從證實。此外，每年隨善款支票付上一張A4感謝信，都是以電腦打字，也無法透過字跡比對猜測，值得注意的事情是，今年是首度沒有感謝信，原因不明。





▲朱立倫友人、新北「無名氏」每年捐款給新北市府。（圖／翻攝自朱立倫臉書）