新北神秘「無名氏」11年狂捐2.1億　今再捐款2000萬

▲「無名氏」第11度捐贈2千萬，累積捐贈2億1千萬元給新北市政府做公益。（圖／社會局提供）

記者羅婉庭／新北報導

每年農曆春節前夕總有一名善心人士，連續11年以「無名氏」的名義捐贈善款給新北市政府。新北市長侯友宜20日在市政會議上宣佈，無名氏今年再度捐款2000萬元，已累積捐款高達2億1千萬元，嘉惠超過200萬老人、兒少、婦女、新住民及身心障礙者等弱勢族群。

侯友宜表示，「新北市好日子愛心大平台」的成立，就是相信這個社會不只1個「無名氏」，有許多熱心的民眾、團體及企業都有一份關懷、回饋社會的心，透過好日子愛心大平台，私公協力，讓想要行善的人有出處，需要幫助的人有資源，至今媒合的成果已超過18億，感謝所有圓夢英雄促成台灣最美麗的風景。

為善不欲人知，每到農曆年前，總有一位默默做公益的善心人士，以「無名氏」的名義捐贈善款給新北市府，連續11年來從無間斷，今年依舊發揮愛心，再度捐贈2000萬善款納入「新北好日子愛心大平台」。

侯友宜20日在市政會議中感謝無名氏多年來對市府團隊的肯定，市府也不負期待，11年來運用無名氏的善款，讓市府社會局、勞工局、教育局、文化局及衛生局等5個局處執行多達48項關懷弱勢福利方案，例如贈送新北市所有出生新生兒幼兒寶貝袋，讓家長可以搭配孩子成長過程了解其發展情況，提升家長嬰幼兒發展相關知能及敏感度。

此外，還有獨步全國首創弱勢學生建教合作獎助計畫，使經濟弱勢學生能安心就學，並持續深化專業技能；另外為了持續照顧新北市長者，除持續敬老眼鏡專案，亦加碼提供牙齒塗氟服務，照護長輩的眼睛及口腔健康；更推動社區智慧照顧計畫，利用資訊管理系統隨時追蹤長輩身體健康狀況。

市府110年將持續善用捐款，推動更多創新、有效益的計畫，如推動獨老五福樂活服務計畫，結合青年參與服務獨居長輩，倡導青銀共融，藉由餐飲、關懷、健康促進、居家安全等服務，促進獨居長輩人際關係及社會參與；並持續辦理敬老眼鏡、長春固齒塗氟計畫、育兒寶貝袋及建教合作圓夢獎助方案，讓「無名氏」對新北市民的愛與關懷，充分發揮效益。

▲「無名氏」第11度捐贈2千萬，累積捐贈2億1千萬元給新北市政府做公益，侯友宜於市政會議時表示感謝。（圖／社會局提供）