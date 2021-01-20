侯友宜：中小學運動會開幕式改線上　比賽全程高規格防疫





▲今年開幕式採線上舉行，將轉播具備傳統精神的「主席致詞、聖火引燃、升會旗、運動員宣誓及點燃勝利之火」等內容。（資料照／教育局提供）

記者羅婉庭／新北報導

原定於2月23日辦理的新北市中等學校暨小學運動會開幕典禮，為避免群聚風險，首次以線上方式辦理，取消原本6500人參加的開幕活動，透過雲端科技擴大讓更多市民朋友在無安全疑慮狀態下，參與開幕儀式。

新北市長侯友宜上午於市政會議時表示，中小學運動會是孩子們進入全國賽的準備，隨著本土疫情的出現，改以減少群聚、維持傳統運動精神的模式辦理，期待選手在最安全的保護下，發揮最佳實力，為自己取得全中運的入場券、爭取榮耀。

此外，在開幕後23至26日為期4天的新北市中等學校運動會田徑競賽，為保障選手參賽權益，將依照中央流行疫情指揮中心大型活動規範辦理，採高規格防疫措施。

包含各單位報到以團進團出及實聯制方式管理、現場採單一出入口動線，落實分散分流並擴大社交距離。比賽會場加強場地環境消毒頻率、設置紅外線熱像測溫儀進行體溫篩檢，另除選手比賽時間外，入場人員須全程配戴口罩。

教育局補充，本次線上開幕，除仍具備傳統運動精神的「主席致詞、聖火引燃、升會旗、運動員宣誓及點燃勝利之火」等內容，更首次邀請10所體育重點學校組成應援團，展現創意的加油隊呼為選手喝采。