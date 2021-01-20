新冠疫苗500萬劑採購生變？陳時中坦言「談判目前延遲」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心原宣布已經分別從COVAX、AZ與另一家未公布廠商洽購近2000萬劑疫苗，其中未公布廠商估計購買500萬劑，指揮官陳時中日前曾說即將簽約，但他今日坦言，「不知道是因為生產線上有進度上的問題，談判目前延遲」。

指揮中心12月30日公布洽購新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX平台約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中，預期最早可能供貨時程為110年3月。

洽談中業者未公布名稱，陳時中曾解釋，台灣面臨很多外部政治力量打壓，一旦公布，廠商明天可能就會遭到另外的打壓，影響到疫苗供應，並於於1月初表示，該廠商已經進入簽約最後階段，估計這兩天就會完成簽約。不過，陳時中今日被問及此事坦言，「不知道是因為生產線上有進度上的問題，談判目前延遲」。

至於COVAX首波疫苗清單，包括輝瑞／BNT、AZ／牛津以及賽諾菲共3家疫苗可供台灣選擇，最後期限是1月22日，我方是否已經做出選擇，陳時中今日回應，「我們現在這個都有這樣經驗，這東西等簽完約再說吧。」

至於國產疫苗進度，陳時中說，疫苗相關檢驗標準都在，查核需要書面等技術性資料多，專家也需很多時間查，現在情況較好，國外相關施打情況與後續疫情發展都可以為我方做參考。陳時中指出，國產疫苗一家有條件通過，另一家可能一月底有這樣的情形，目前這兩家進行還算順利，「對於國產疫苗仍抱很大期待」。

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