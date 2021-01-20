醫院感染擴大！指揮中心限縮探病時段　每日限1時段、每次限2訪客

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院感染事件持續擴大，目前已累積10人確診，因應新冠肺炎疫情，指揮中心即起強化醫療院所門禁管制，每日訪客可探視時間減少為1個時段。另為因應COVID-19疫情發展，衛生福利部將適時考量醫院量能，調整醫院評鑑辦理方式，並於適當時間公布，以降低醫院不必要的負擔；並籲請醫院全力防疫，停止不必要的預評和演練，且應避免一群人跨樓層隨意出入。

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▲部桃醫院清空風險區配套說明圖。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，醫院門禁共有7點新制，分別為：

1. 訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，進行體溫量測等健康監測，並落實手部衛生。

2. 訪客探視(病)由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

3. 住院病人之陪病者(含照顧服務員)以1名為原則。

4. 住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，落實詢問旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)，並可利用健保醫療資訊雲端查詢系統查詢相關資料。

5. 居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院陪病。

6. 居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院探病。但居家隔離/檢疫第1天(含)以後且無症狀者，或自主健康管理期間無症狀者，可依「開放民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」採檢陰性後探病。

7. 醫療機構工作人員(含外包人員)應穿戴適當個人防護裝備。

指揮中心籲請民眾儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。另醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

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