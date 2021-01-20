　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

▲新冠肺炎案864足跡，廣德海鮮餐廳桃園店。（圖／記者林敬旻攝）

▲護理師夫妻過去7天足跡造訪5處公共場所，廣德海鮮餐廳進行全面消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／綜合報導

部立桃園醫院感染持續擴大，染疫護理師（案863）的丈夫（案864）、女兒（案865）都確診，中央流行疫情指揮中心20日公布一家三口在桃園的足跡，共前往7處公共場所活動，桃園人將足跡放上地圖一看驚呆，大嘆是「桃園蛋黃區」、「每間都是名店」、「桃園可以吃的都中了」，甚至氣呼「繼續鐵齒不封城，會害到鄰近城市！」

指揮中心19日公布新增4例國內本土病例，其中2人為染疫護理師（案863）家庭群聚感染，疫調發現，護理師遭染疫住院醫師（案838）的主治醫師（案856）傳染，12日一採陰，14日開始出現鼻塞、咳嗽症狀，因匡列為案856的接觸者，17日二採轉陽，18日確診；同時50多歲的丈夫和20多歲女兒一家三口也有咳嗽、流鼻水症狀，採檢後於19日確診。

▼一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」，當地人驚呆！（圖／翻攝「桃園爆報」臉書社團）

▲▼染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城 。（圖／翻攝桃園爆報臉書社團）

▼護理師一家三口足跡更新。（圖／曾梓倩製）

▲▼案863-865足跡2021.01.20更新（圖／曾梓倩製）

因應家庭群聚事件，衛生單位隨即展開疫情防治及調查，20日公布足跡，發現護理師一家三口過去7天的活動史中，夫妻倆於4天內出沒5處公共場所，包含在1/12約12:00-17:00到廣德海鮮餐廳，1/13約11:30-12:15去桃園南門市場，1/16約9:00-9:20去過桃園南門市場、19:00-19:20去福隆粩，1/17約7:00-10:00去過一品金湯豆漿王，4間名店、1處市場；女兒則於1/16-1/18約9:30-21:00在摩斯漢堡桃捷A7店工作，期間1/16約21:10-21:30曾到桃園三民麥當勞。

首當其衝的桃園居民一看足跡圖嚇壞，「桃園爆報」臉書社團中有網友將公布的7處公共場所放上地圖一看，發現足跡幾乎等於畫出一個框，象徵著桃園的蛋黃區，「已經來到生活圈了呀」、「很懂得享受美食，愛吃的人運氣都不會太差，只是稍微毒了一點」、「864真是愛吃鬼」、「很多店都必排隊」、「越來越近、越來越刺激了」！

也有不少網友驚呼連連，擔心「桃園地區是不是直接全部隔離14天」、「拜託宣布封城」，尤其看到市區最近很多人出門排隊辦年貨，奉勸當地人「現在真的不要出門比較好，到處都好可怕，這幾個點都是人潮擁擠的地方」。

指揮中心提醒，曾經於足跡表中時間地點活動的民眾，請落實自主健康管理，減少出入人多擁擠的公共場所，需要外出時請正確佩戴口罩。2/1前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，經醫師評估後採檢者需自付掛號費等費用（檢驗費用由公費支出）；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

►「神仙水」濕敷、乾擦都好用

▼染疫一家三口活動場所全面消毒。（圖／記者林敬旻攝、桃捷提供）

▲新冠肺炎案864足跡，廣德海鮮餐廳桃園店使用紫外線燈消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼確診病例案865足跡出沒在桃捷A7站出口處摩斯漢堡，桃捷進行A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

▲▼部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

ET快訊
快訊／蕭美琴接獲邀請函！　將出席美國總統就職典禮
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曾去麥當勞、廣德海鮮餐廳　染疫護理師家人「詳細7足跡曝光」

案864親屬在101上班　指揮中心公布「接觸時間」：已列居家隔離

部桃院內群聚「社區感染擴大」　一張圖看10個案染疫關係

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

女星瘋泡澡排毒消水腫，但有「2件事」要當心！

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

地方熱門新聞

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

右手少一個動作　卡車栽溝秒泡水

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

檢警疑「嘉義大善人」涉賭博網站洗錢

南檢結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

台南仁德塑膠工廠火警燃燒11小時撲滅

部桃群聚染疫！彰化衛生局長聲援

雲林縣取消北港燈會、斗南年貨大街活動

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

更多熱門

相關新聞

部桃群聚　前台大醫：更擔心案864

部桃群聚　前台大醫：更擔心案864

衛福部立桃園醫院群聚感染事件累積至今（20日）為止已有10人確診，前台大醫院感染科醫師、現知名部落客林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，根據疫調，案869越南籍看護是被案838醫生傳染，若屬實他認為可以可以鬆口氣，那就會更擔心案864，因為該案去過多間餐廳，足跡分布讓人擔憂。

配合防疫！台東「炮炸邯鄲」停辦

配合防疫！台東「炮炸邯鄲」停辦

全台最大司法園區將啟用　就業人口撐住3字頭房價

全台最大司法園區將啟用　就業人口撐住3字頭房價

徐國勇：春節宗教活動無完善防疫措施　強烈建議取消或延辦

徐國勇：春節宗教活動無完善防疫措施　強烈建議取消或延辦

賴峰偉下令：澎湖縣府員工暫緩至台灣出差

賴峰偉下令：澎湖縣府員工暫緩至台灣出差

關鍵字：

桃園護理師案863新冠肺炎台灣防疫新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面