染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

▲護理師夫妻過去7天足跡造訪5處公共場所，廣德海鮮餐廳進行全面消毒。（圖／記者林敬旻攝）



記者許力方／綜合報導

部立桃園醫院感染持續擴大，染疫護理師（案863）的丈夫（案864）、女兒（案865）都確診，中央流行疫情指揮中心20日公布一家三口在桃園的足跡，共前往7處公共場所活動，桃園人將足跡放上地圖一看驚呆，大嘆是「桃園蛋黃區」、「每間都是名店」、「桃園可以吃的都中了」，甚至氣呼「繼續鐵齒不封城，會害到鄰近城市！」

指揮中心19日公布新增4例國內本土病例，其中2人為染疫護理師（案863）家庭群聚感染，疫調發現，護理師遭染疫住院醫師（案838）的主治醫師（案856）傳染，12日一採陰，14日開始出現鼻塞、咳嗽症狀，因匡列為案856的接觸者，17日二採轉陽，18日確診；同時50多歲的丈夫和20多歲女兒一家三口也有咳嗽、流鼻水症狀，採檢後於19日確診。

▼一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」，當地人驚呆！（圖／翻攝「桃園爆報」臉書社團）



▼護理師一家三口足跡更新。（圖／曾梓倩製）



因應家庭群聚事件，衛生單位隨即展開疫情防治及調查，20日公布足跡，發現護理師一家三口過去7天的活動史中，夫妻倆於4天內出沒5處公共場所，包含在1/12約12:00-17:00到廣德海鮮餐廳，1/13約11:30-12:15去桃園南門市場，1/16約9:00-9:20去過桃園南門市場、19:00-19:20去福隆粩，1/17約7:00-10:00去過一品金湯豆漿王，4間名店、1處市場；女兒則於1/16-1/18約9:30-21:00在摩斯漢堡桃捷A7店工作，期間1/16約21:10-21:30曾到桃園三民麥當勞。

首當其衝的桃園居民一看足跡圖嚇壞，「桃園爆報」臉書社團中有網友將公布的7處公共場所放上地圖一看，發現足跡幾乎等於畫出一個框，象徵著桃園的蛋黃區，「已經來到生活圈了呀」、「很懂得享受美食，愛吃的人運氣都不會太差，只是稍微毒了一點」、「864真是愛吃鬼」、「很多店都必排隊」、「越來越近、越來越刺激了」！

也有不少網友驚呼連連，擔心「桃園地區是不是直接全部隔離14天」、「拜託宣布封城」，尤其看到市區最近很多人出門排隊辦年貨，奉勸當地人「現在真的不要出門比較好，到處都好可怕，這幾個點都是人潮擁擠的地方」。

指揮中心提醒，曾經於足跡表中時間地點活動的民眾，請落實自主健康管理，減少出入人多擁擠的公共場所，需要外出時請正確佩戴口罩。2/1前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，經醫師評估後採檢者需自付掛號費等費用（檢驗費用由公費支出）；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

►「神仙水」濕敷、乾擦都好用

▼染疫一家三口活動場所全面消毒。（圖／記者林敬旻攝、桃捷提供）

▼部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）

