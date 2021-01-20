染疫醫女友護理師「同住祖母染疫」一採陰18日發燒採檢確診

▲本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部桃染疫相關個案又添一例！中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增一例本土個案，是案839護理師的同住祖母（案870），第一時間採檢顯示陰性，18日出現發燒症狀採檢確診。

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指揮官陳時中表示，案839護理師本來是案838醫師的接觸者，至於案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診。因個案從11日起列為居家隔離對象，發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者，至於醫護人員今天並沒有其他特別情況。

目前部桃相關染疫個案累積10例，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護。

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