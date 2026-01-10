玉山氣象站儀器結冰！觀測員一早「冒雪除冰」　網超敬佩：好辛苦

記者曾筠淇／綜合報導

近日因為寒流來襲，各地氣溫下降。前氣象局長鄭明典昨（9）日便分享影片，從畫面可見，天氣這麼冷，玉山北峰氣象站的儀器便結冰了，而氣象觀測員一早就要爬上觀測塔除冰，非常辛苦。不少網友看到後，便紛紛表示，「辛苦了，注意安全」、「考驗體力和年齡」。

儀器結冰！氣象觀測員一早爬上觀測塔除冰

鄭明典昨日在臉書粉專上發文表示，「辛苦的氣象觀測員！」他說，影片中的畫面，是玉山北峰氣象站雪季的日常，當濕度比較高時，夜間氣象儀器就很容易結冰，為了要維護儀器的正常運作，氣象觀測員一早就要除冰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片畫面可見，氣象觀測員穿著外套、戴上帽子、手套，緩緩爬上觀測塔，手中還拿著一壺熱水，與此同時，儀器上的冰也掉落了一些。

鄭明典透露，其實最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水，用熱水把冰融化掉。他還說，到了白天，一些些日照微溫，通常儀器就不容易再結冰了，所以一般來說，一天只需要除一次冰。

畫面曝光！網友道謝喊「辛苦了」

畫面曝光後，不少網友就留言表示，「風很大耶，更冷」、「好厲害，很辛苦」、「謝謝氣象署及觀測站同仁」、「我怕樓梯跟平台超滑，安全第一」、「守護台灣的英雄，讚」。

後來鄭明典也PO出「積冰清除」的過程，可見氣象觀測員小心翼翼的將開水淋在儀器上，並且用布來擦拭。

網友看到後也直呼，「真的是辛苦高山氣象人員」、「辛苦了！加油！請多保暖」、「看了都覺得好冷，辛苦你們了」、「真的辛苦了，要小心保暖」、「各行各業真的都有看不見辛苦的地方，請注意保暖喔」。