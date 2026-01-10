　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玉山氣象站儀器結冰！觀測員一早「冒雪除冰」　網超敬佩：好辛苦

記者曾筠淇／綜合報導

近日因為寒流來襲，各地氣溫下降。前氣象局長鄭明典昨（9）日便分享影片，從畫面可見，天氣這麼冷，玉山北峰氣象站的儀器便結冰了，而氣象觀測員一早就要爬上觀測塔除冰，非常辛苦。不少網友看到後，便紛紛表示，「辛苦了，注意安全」、「考驗體力和年齡」。

儀器結冰！氣象觀測員一早爬上觀測塔除冰

鄭明典昨日在臉書粉專上發文表示，「辛苦的氣象觀測員！」他說，影片中的畫面，是玉山北峰氣象站雪季的日常，當濕度比較高時，夜間氣象儀器就很容易結冰，為了要維護儀器的正常運作，氣象觀測員一早就要除冰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片畫面可見，氣象觀測員穿著外套、戴上帽子、手套，緩緩爬上觀測塔，手中還拿著一壺熱水，與此同時，儀器上的冰也掉落了一些。

鄭明典透露，其實最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水，用熱水把冰融化掉。他還說，到了白天，一些些日照微溫，通常儀器就不容易再結冰了，所以一般來說，一天只需要除一次冰。

畫面曝光！網友道謝喊「辛苦了」

畫面曝光後，不少網友就留言表示，「風很大耶，更冷」、「好厲害，很辛苦」、「謝謝氣象署及觀測站同仁」、「我怕樓梯跟平台超滑，安全第一」、「守護台灣的英雄，讚」。

後來鄭明典也PO出「積冰清除」的過程，可見氣象觀測員小心翼翼的將開水淋在儀器上，並且用布來擦拭。

網友看到後也直呼，「真的是辛苦高山氣象人員」、「辛苦了！加油！請多保暖」、「看了都覺得好冷，辛苦你們了」、「真的辛苦了，要小心保暖」、「各行各業真的都有看不見辛苦的地方，請注意保暖喔」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉山氣象站儀器結冰！觀測員一早「冒雪除冰」　網超敬佩：好辛苦

暖暖包1天用不完！他放進「1種袋子」省炸：分好幾天用

鹿港古厝門檻驚見「地上霜」　冬天奇景引在地人議論

竹科男「9大省錢神技」摳到極致　大票人驚呆：好可悲

冷氣團今晚急凍至下周一　粉專：明晚0度線壓境　

李雅英來台發展怎麼成功的？　網曝「最大功臣」讚：才開始注意

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫師破迷思：穿對更好睡

象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光　在地人：等了10年

本來定期定額006208「要改買0050？」　過來人給建議：買了就買了

冬天超多「穿1、2次的衣服」全堆這　大票秒懂笑：座位變超小

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

玉山氣象站儀器結冰！觀測員一早「冒雪除冰」　網超敬佩：好辛苦

暖暖包1天用不完！他放進「1種袋子」省炸：分好幾天用

鹿港古厝門檻驚見「地上霜」　冬天奇景引在地人議論

竹科男「9大省錢神技」摳到極致　大票人驚呆：好可悲

冷氣團今晚急凍至下周一　粉專：明晚0度線壓境　

李雅英來台發展怎麼成功的？　網曝「最大功臣」讚：才開始注意

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫師破迷思：穿對更好睡

象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光　在地人：等了10年

本來定期定額006208「要改買0050？」　過來人給建議：買了就買了

冬天超多「穿1、2次的衣服」全堆這　大票秒懂笑：座位變超小

民眾吃路邊百香果中毒送醫　真相曝光！衛生局：吃的是海檬果

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

大陸「鼻病毒」爆發！醫示警：C型易誘發氣喘過敏　2類人風險高

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

【第一次看貓片有點緊張】虎斑＆橘貓激情舔毛　網笑翻：這能免費看嗎

生活熱門新聞

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

冷氣團今晚急凍至下周一　粉專：明晚0度線壓境　

今晨出現極端低溫！　專家：下週可能有颱風生成

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

10℃冷到周末　圖看何時回暖

還沒冷完！　專家：「強冷空氣接力」中南部比北部冷

象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

更多熱門

相關新聞

古厝門檻驚見「地上霜」　引在地人議論

古厝門檻驚見「地上霜」　引在地人議論

近日寒流發威，彰化鹿港老街的百年古厝竟出現冬日奇景！一家鬆餅店的老闆林裕柏，在自家店鋪的廚房門檻處，發現了數處帶著白色結晶的奇特現象，他好奇拍照上網發問，沒想到瞬間勾起許多鹿港人的共同記憶，紛紛秒答「這就是『霜』啊！早年冬天很常見。」

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫破迷思

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫破迷思

新竹關西3.9度平地最冷　鄭明典揭關鍵：河谷地形加山風

新竹關西3.9度平地最冷　鄭明典揭關鍵：河谷地形加山風

台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了

台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了

10℃冷到周末　圖看何時回暖

10℃冷到周末　圖看何時回暖

關鍵字：

鄭明典寒流氣象觀測員

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

最容易「姐弟戀」的三大星座！

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面