生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鹿港古厝門檻驚見「地上霜」　冬天奇景引在地人議論

▲鹿港一棟百年古厝出現結霜奇景。（圖／民眾提供）

▲天氣急凍，鹿港一棟百年古厝出現疑似結霜奇景。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日寒流發威，彰化鹿港老街的百年古厝竟出現冬日奇景！一家鬆餅店的老闆林裕柏，在自家店鋪的廚房門檻處，發現了數處帶著白色結晶的奇特現象，他好奇拍照上網發問，沒想到瞬間勾起許多鹿港人的共同記憶，紛紛秒答「這就是『霜』啊！早年冬天很常見。」

「白亮結晶」 上網求解掀熱議

鬆餅店老闆林裕柏表示，最近天氣真的冷到讓人感覺像冰棒，鹿港清晨的低溫約在10度左右。他在店內廚房門檻意外看到幾處白白微亮的東西，蹲下細看竟有些結晶體，感到十分困惑，於是拍下照片上傳臉書社團詢問。

▲鹿港一棟百年古厝出現結霜奇景。（圖／民眾提供）

▲鹿港一棟百年古厝出現疑似結霜奇景。（圖／民眾提供）

貼文一出，立刻獲得鹿港在地人的熱情解答。先是當地醫師一眼認出是「霜」，並懷念道早年冬天很常見；隨即，鹿港知名社群版主施博文也留言點明，這就是農曆十二月所謂的「凍霜」。文史導覽者施澄淮更進一步附上教育部辭典的科學解釋，說明「霜」是近地面水氣遇冷凝結而成的白色晶體。甚至勾起其他網友早年冬天騎單車上學情景，制服上都結上了一層白色的霜氣。

專家看法不同成趣味話題

▲鹿港一棟百年古厝出現結霜奇景。（圖／民眾提供）

▲鹿港一棟百年古厝出現疑似結霜奇景。（圖／民眾提供）

不過，關於這層白色結晶的真實身分，也出現了不同的專業見解。曾任鹿港鎮公所農業課長的許丕和則認為，這比較可能是建築材料析出的「白華」，屬於水泥或磚縫產生的碳酸鈣結晶，並指出若是真正的「霜」，成分是水，摸起來會融化，且通常是大面積覆蓋。

對於這個特別出現在廚房門檻的現象，許丕和推測，可能該棟百年古厝沒有鋪上混凝土、濕氣較重，內外溫差與濕度結合，才創造了這個獨特的結霜點，讓「地上霜」多了一份懷舊的冬日景致。

01/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

