曾去麥當勞、廣德海鮮餐廳　染疫護理師家人「詳細7足跡曝光」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布案863、案864、案865在桃園的詳細足跡，其中案863、案864在1/12去過廣德海鮮餐廳，1/13去桃園南門市場，1/16去過桃園南門市場等地，1/17去過一品金湯豆漿王，而案865則在1/16～1/18在桃捷A7店摩斯漢堡上班，1/16也去過桃園三民的麥當勞。

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部立桃園醫院院內染感第一例是一名住院醫師（案838），接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診。

另外，今也新增一例本土，為案839染疫護理師的家人（案870），案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診，因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，因此沒有匡列接觸者。

▼案863、864、865足跡。（圖／指揮中心提供）

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