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桃園醫院427員工「隔離14天」　163人已住進集中檢疫所

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院感染事件持續發展，今（20）日又新增1人染疫，為首名染疫醫師女友（案839）家人，總感染人數已達10人。指揮官陳時中表示，該起群聚事件共有427人需居家隔離，其中163人已安排集中檢疫，餘下接觸者會逐一檢視住家環境，評估不適合者，會移到集中檢疫所隔離。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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至昨（20）日為止，部桃醫院感染事件個案累積達10例，指揮中心宣布該院相關管控手段包含成立前進指揮所、居家隔離院內員工需以集中檢疫或者回院隔離為優先。

昨日公布新增4例個案，其中3例與案863護理師有關，有2人是同住家人，包含在收容機構工作丈夫（案864）與在摩斯漢堡桃園捷運A7店工作的女兒(案865)，還有1例是工作接觸的同病房護理師(案868)；另有1例住院病患外籍看護(案869)確診。

其中案864其他公共場所活動足跡還有待確認；外籍看護僅知因為發生症狀回來採檢確診，調查曾與染疫醫師案838、856皆有接觸，但感染來源為何，相關疫調還在調查當中。

指揮中心統計，截至目前國內累計139,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含135,978例排除)，其中868例確診，分別為764例境外移入，65例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、766人解除隔離、95人住院隔離中。

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