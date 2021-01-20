配合防疫！　台東元宵活動「炮炸邯鄲」宣布停辦

記者楊漢聲、邱茀濱／台東報導

面對新冠肺炎疫情，國內全民皆繃緊神經，攜手防疫。台東的元宵節繞境活動，經「邯鄲堂」在協會總指揮、理監事幹部以及堂主討論後，決議今年「炮炸邯鄲」將配合中央防疫措施「取消辦理」。

▲台東今年「炮炸邯鄲」取消。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



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由於新冠肺炎疫情持續有境外移入及本土確診病例的增加，中央流行疫情指揮中心坦言確實面臨到疫情發生以來最大的挑戰，因此呼籲，集會活動人潮擁擠，具有高度的傳播風險，強烈建議集會活動取消或延後辦理。

台東「邯鄲堂」在協會總指揮、理監事幹部以及堂主討論後，決議今年「炮炸邯鄲」將配合中央防疫措施「取消辦理」。

堂主邱正義表示，每年元宵節的炸邯鄲活動吸引來自全國的民眾熱情參與，為避免因為慶典活動的群聚效應產生防疫上的困擾，因此決議配合中央疫情指揮中心及台東縣政府的防疫決定，取消今年元宵節「炸邯鄲」的活動。

台東縣長饒慶鈴表示，台東元宵遶境為全國著名元宵活動且歷史悠久，每年都吸引來自全國的民眾到台東參與盛事，但因遶境範圍廣且時間長，無法執行人流控管，因此今（20）日下午與台東市長張國洲親至天后宮，專程前往天后宮與林有德董事長及幹部協商110年元宵遶境是否續辦。

會後饒縣長與張市長及林有德董事長宣布，以縣民健康及安全為優先，經協商後決定取消今年遶境活動，至於大家關心另一項聞名全國的「炮炸寒單爺」活動，縣府與市公所近期內會前往玄武堂進行協商。另外，張市長也宣布台東市公所今年元宵晚會等系列活動也取消辦理。

▲饒慶鈴與張國洲在天后宮。（圖／翻攝台東縣政府）



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