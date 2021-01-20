外籍看護感染時間點曝光！案838染疫醫1/7幫患者抽積水時接觸

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染事件中有1名外籍看護（案869）染疫，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布疫調結果，最初染疫的醫師案838在1月7日支援照顧其雇主，由於病人情況緊急，案838幫忙抽積水，研判看護是在此時接觸傳染。

▲案869、870社區接觸者。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，昨日公布的越南籍看護，經進一步調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧雇主，1月7日案838曾至病房為其雇主治療。個案於1月13日雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪；個案1月16日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢，於昨日確診。

陳時中說明，該名看護為單一雇主，一直陪伴在雇主身邊，已匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主之同住及非同住家人，其中5人已安排居家隔離，將進一步安排採檢。

不過案838負責ICU與7B病房，看護雇主在9B病房，指揮官陳時中解釋，由於案838為住院醫師，足跡較廣，當時因為患者情況相對緊急，被請去協助處理抽積水，估計看護當時被感染到。

【你可能也想看】

►快訊／部桃染疫事件再增1本土！染疫醫女友護理師祖母確診

►曾去麥當勞、廣德海鮮餐廳 染疫護理師家人「詳細7足跡曝光」

►染疫醫女友護理師「同住祖母染疫」一採陰18日發燒採檢確診

►桃園醫院427員工「隔離14天」 163人已住進集中檢疫所



►國防部下令「全體官兵避免前往桃園」 陳時中回應了！

►案864親屬在101上班 指揮中心公布「接觸時間」：已列居家隔離

►部桃院內群聚「社區感染擴大」 一張圖看10個案染疫關係



►楊志良捷運上「拉口罩講電話」要罰？ 陳時中回應

►醫院感染擴大！指揮中心限縮探病時段 每日限1時段、每次限2訪客

►部桃分三類「外移169位患者」 指揮中心：有50位可出院