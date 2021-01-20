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部桃群聚累計10人確診！前台大醫林氏璧：更擔心案864美食王足跡

記者蔡玟君／台北報導

衛福部立桃園醫院群聚感染事件累積至今（20日）為止已有10人確診，前台大醫院感染科醫師、現知名部落客林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，根據疫調，案869越南籍看護是被案838醫生傳染，若屬實他認為可以鬆口氣，那就會更擔心案864，因為該案去過多間餐廳，足跡分布讓人擔憂。

▲▼0120中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲部桃群聚感染今天再增1人。（圖／疾管署提供）

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▲▼本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

林氏璧在臉書專頁上表示，對於越南籍看護是否為案838醫生傳染存有疑問，他受訪時解釋，案838於1月8日有輕微症狀、1月10日下午發燒後確診，理論上可傳染日是從6日開始，雖然他7日前往確診越南籍看護的雇主病房診斷，短暫接觸才導致看護感染，但研判那時病毒量仍低。

林氏璧說，研判當時838病毒量仍低的原因是，越南籍看護是接觸後經過9天才確診，9天就不是很快的潛伏期，還必須依照感染當時患者身上的病毒量、每個人的免疫力等因素判斷，因此建議指揮中心對於潛伏期是否變快不要太早下定論。

▲▼案864、865接觸者。（圖／指揮中心提供）

▲本土確診案864、865接觸者。（圖／中央流行疫情指揮中心）

林氏璧也提醒，在案838病毒量較低、且有戴口罩時仍傳染給看護，那就必須留意有沒有可能環境被污染，但整體來說，外籍看護確診由於現在疫調結果相對明朗，比起前幾天他已沒有那麼擔心。

▲▼案863、864、865足跡。（圖／指揮中心提供）

▲案863、864、865足跡。（圖／指揮中心提供）

比起外籍看護，現在他更擔心案864案，因為該案去過多間餐廳，用餐時都會拿下口罩，且餐廳人流較多，足跡分布讓人擔憂；同時他也提醒，由於越南籍看護原本不在指揮中心匡列的400多人名單內，目前可能有還沒抓到的某個案例可能在外面晃來晃去，也必須多留意。

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