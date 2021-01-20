案864親屬在101上班　指揮中心公布「接觸時間」：已列居家隔離

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院感染擴大，台北101大樓的知名會計事務所，今（20）日自主公告員工為案864非同住，但有短暫接觸的親屬，雖然第一次採檢結果為陰性，但已啟動防疫措施，讓該員工與10名接觸者居家隔離。指揮中心發言人莊人祥表示，該員工與案864是在1月16、17日有過接觸，居家隔離採檢為陰性，不算是確診者，大家小心就好，不用太驚慌。

▲中央流行疫情指揮中心記者會陳時中指揮官說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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昨日公布新增4例個案，其中3例與案863護理師有關，有2人是同住家人，包含在收容機構工作丈夫（案864）與在摩斯漢堡桃園捷運A7店工作的女兒(案865)，還有1例是工作接觸的同病房護理師(案868)；另有1例住院病患外籍看護(案869)確診。

指揮中心今日公布案864社區接觸者，非同住親屬7名，6名陰性，1名檢驗中（另同住家人已匡列於案863）。職場接觸者17名，15名陰性，2名檢驗中。

至今（20）日為止，部桃醫院感染事件個案累積達10例，指揮中心宣布該院相關管控手段包含成立前進指揮所、居家隔離院內員工需以集中檢疫或者回院隔離為優先，統計需要隔離的院內員工達到467人，其中163人已住進集中檢疫所。

據悉該事務所位於台北101大樓內，台北101表示，從去年就開始落實高規格的防疫措施，去年12月也更換最新的紅外線掃描儀器，可只掃描臉部的溫度，確認是否有發燒狀況，比全身掃描更準確，其他包括限制電梯人數， 要求在電梯中一定要戴口罩，接觸區域每小時消毒，而空調也是每層樓一個小時進行換氣，現在該接觸者已在家隔離，CDC若有後續的要求也會全力配合。

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