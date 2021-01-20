楊志良捷運上「拉口罩講電話」要罰？　陳時中回應

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院院內群聚引發社會關注，前衛生署署長楊志良也多次公開批評陳時中雙標，近日因在捷運上沒戴好口罩講電話照片瘋傳，楊志良也直言「該開罰就罰。」對此，指揮官陳時中表示，不需要獵巫啦，照片看起來有安全距離，也沒有開罰問題，現在專心防疫更重要。

網路流傳照片可看到楊志良在捷運上接電話，口罩拉到下巴，照片一出，不少網友湧入譴責，比照拍攝時間點，應是捷運要求強制戴口罩的時間，因此楊志良可能面臨受罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊志良今參加品觀點節目錄影時回應，「我應該把口罩戴好，但我要抱怨，記者電話太多，記者說你講不清楚，只好把口罩拿下，我是有社交距離的，我旁邊是沒有人的。」他也強調「拍照的人應該提醒他戴口罩，但如果台北捷運要開罰，也接受，該開罰就罰。」

針對楊志良口罩事件，陳時中今回應媒體，做所謂的口水沒有必要，關於前署長的問題，也不需要獵巫，照片上看起來是有一個安全距離，秋冬方案是要求密閉空間，沒有適當距離一定要戴口罩，經勸導不聽才開罰，目前看起來並沒有開罰問題，現在專心防疫更重要。

【你可能也想看】

►快訊／部桃染疫事件再增1本土！染疫醫女友護理師祖母確診

►曾去麥當勞、廣德海鮮餐廳 染疫護理師家人「詳細7足跡曝光」

►染疫醫女友護理師「同住祖母染疫」一採陰18日發燒採檢確診

►桃園醫院427員工「隔離14天」 163人已住進集中檢疫所



►國防部下令「全體官兵避免前往桃園」 陳時中回應了！

►外籍看護感染時間點曝光！案838染疫醫1/7幫患者抽積水時接觸

►案864親屬在101上班 指揮中心公布「接觸時間」：已列居家隔離



►部桃院內群聚「社區感染擴大」 一張圖看10個案染疫關係

►醫院感染擴大！指揮中心限縮探病時段 每日限1時段、每次限2訪客

►部桃分三類「外移169位患者」 指揮中心：有50位可出院