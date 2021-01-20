部桃分三類「外移169位患者」　指揮中心：有50位可出院

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，指揮中心也緊急清空醫院，外移患者到其他醫院，根據統計，總共有169位患者要外移。指揮中心也將外移患者分成三類，其中主要是第二類和第三類感染風險較低的患者才會外移。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天原本是220位要外移，但調查後，確定有50位左右可以出院，也將外移患者分成三類，第一類是跟確診人員有接觸，是最高風險，現在轉出去的是第二類跟第三類，風險較低的，其中有79位是第二類，可能跟確診醫護人員有短暫接觸，90位是第三類，和醫護人員沒有特別接觸的。

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另外，今也新增一例本土，為案839染疫護理師的家人（案870），案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診，因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，因此沒有匡列接觸者。



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