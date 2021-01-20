徐國勇：春節宗教活動無完善防疫措施　強烈建議取消或延辦

記者蘇晏男／台北報導

部桃醫染疫擴大，應對即將到來的農曆春節，內政部宣布將發文給宗教團體，盼能減少大型聚會如遶境、新春走春等活動。不過，內政部長徐國勇20日撂狠話，強調若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，則強烈建議取消或延後舉辦。

▲徐國勇強調若農曆過年間各宗教活動無完善防疫措施，他強烈建議取消或延後舉辦。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

內政部官員20日上午透露，有感於去年各大型宮廟配合延緩遶境，甚至取消大型活動、法會等等之防疫成效顯著，內政部將發文給宗教團體，盼能減少大型聚會如遶境、新春走春等活動。

到了下午，徐國勇則在臉書寫道，「齊心防疫，平安最重要！國內外疫情仍然嚴峻，提醒大家應提高警覺，配合防疫措施及注意個人衛生習慣」。農曆春節將至，為因應疫情狀況，呼籲各宗教團體若有規劃辦理節慶活動，務必依據「COVID-19因應指引：公眾集會」進行評估、訂定防疫應變計畫並落實相關防疫措施。

他也撂狠話，強調若無法於活動前嚴格執行完整評估，並規劃完善的防疫配套措施，則強烈建議取消或延後舉辦。

徐國勇表示，大家團結起來拚防疫，勤洗手、戴口罩、維持社交距離。保護自己、保護他人，一定能克服這場考驗。

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