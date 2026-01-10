「老公的財產」塗臉示愛！小三激戰人夫24次　淫喊：要X死我嗎

▲高雄一名人夫偷吃小三，被抓包後急簽下悔過書保證回歸家庭，正宮隨即將小三告上法院。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫偷吃小三，不僅將激戰小三24次的心得記錄在行事曆，還被正宮拿到兩人做愛過程的錄音檔，內容包含小三不斷喘息嬌喊「老公要X死我嗎？」，氣得正宮將小三告上法院，求償99萬9999元。全案經高雄地院審理，判定小三侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

判決指出，人夫阿雄(化名)和正宮結婚23年，共同養育4名子女，2024年卻背著正宮偷吃小三美美(化名)，兩人從同年3月至7月間發生多次性行為。正宮得知後非常痛苦，聯絡美美要求她簽下和解書，美美不願意，還對正宮說「那妳去告」，正宮隨即將她告上法院，求償99萬9999元。

全案審理時，美美否認和阿雄有不正常男女關係，不過正宮拿出兩人做愛的錄音檔為證，內有美美不斷呻吟嬌喊「老公死掉了！」、「要不要停下老公」，伴隨親吻聲和口水聲、討論要種一圈草莓，以及「屁股抬高」、「我要做到死！」、「爽死喔。啊哈…嘶…啊…」、「接下來從屁股」、「一開始會痛，後面就舒服」、「老公要…老公…老公要X死我嗎？」、「妳為什麼要塗臉？」、「這是老公的財產」、「老公的———不能丟」、「老公抱我去廁所」等對話，都證明兩人發生性行為。

此外，阿雄還將2024年3月至7月間和美美發生的性行為，全記載在行事曆上，諸如「No3中午內出」、「No6捷運無感速出內有透」、「Nol3 Sorry無感、養3000」、「No16有吃飽、養3000」、「No21不硬失敗、養2000」，對性交地點、有無完成、個人感受都編號一一記錄，共計24次。

法官認為，美美不僅將鳳山住處的鑰匙及手機交給阿雄使用，還傳送細肩帶慵懶斜躺在床上，及穿著浴袍躺在床上的私密照給他，阿雄也提及「老公晚上努力一點，讓老婆開心死」等暗示性行為話語，兩人不僅逾越一般男女關係，且據阿雄筆記共發生24次性行為，加上阿雄也寫下悔過書等證據，判美美侵害配偶權屬實，要賠20萬元。可上訴。