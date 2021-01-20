台北地院也緊急消毒！職員家屬與部桃確診有接觸史　1採結果出爐

▲台北地院傳出有員工親人曾與新冠肺炎確診者接觸。（圖／資料照）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎院內感染，多名醫護以及親友先後確診，連中央疫情指揮中心指揮官陳時中都坦言「是目前最大挑戰」，台北地院近日傳出，有員工家屬也在匡列範圍內，北院澄清，院內某員工通報親人曾與確診者有過接觸史，員工已自行居家隔離，該親人20日一採也呈陰性，院內已加強消毒並加強貫徹執行秋冬防疫專案。

部立桃園醫院從首名住院醫師（案838），因接觸美國返台患者不幸染疫後，陸續傳染給女友護理師（案839）、護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；案863的丈夫（案864）和女兒（案865）也確診，指揮中心20日再公布，案839的同住阿嬤也確診（案870）。

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由於傳染速度比過去案例還快，且明顯已經擴散到院外，指揮中心不斷匡列可能對象進行採檢，台北地院就在此時突然於1樓的民事執行處辦公室進行小規模消毒，引起好奇，甚至傳出，有北院員工是確診者的家屬，造成同仁已及洽公民眾擔憂。

但據《ETtoday新聞雲》了解，北院1名員工主動告知，父親被通知要採檢並居家隔離，理由是曾與部立桃園醫院確診者有過短暫接觸史，雖然該員工父親的採樣已經在20日出爐，一採陰性，但為確保法院同仁及洽公民眾安全，該員工已經從19日起自主居家隔離辦公，法院也要求同仁貫徹秋冬防疫專案，進出都要戴口罩，隨時做好工作區域的消毒等防疫工作。

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