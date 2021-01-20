聽演唱會最危險！新冠病毒「9大感染風險等級」一張圖秒看

文／張淑芬編譯 圖／Pixabay

網路日前瘋傳醫師全聯會提出防疫關鍵期不要做的14件事，事後證明是謠言。但美國德州醫學會指出，日常生活中確實有30幾件事情存在9種不同等級的感染風險。

出處／康健雜誌

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日前網路瘋傳一份以「醫師全聯會」為名的提醒，指稱今天起10天，台灣正式進入新冠肺炎關鍵期，建議民眾包括避免戴隱形眼鏡在內的14件事最好不要做，但醫師全聯會立刻跳出來否認。

不但國內許多感染科醫生紛紛轉載美國德州醫學會整理出來的日常生活中，不同場合30幾件不同的事情，所存在的感染風險，並很清楚地將這些事情的風險分成1～9級，級別愈高，感染風險愈高。

9大感染風險等級 避免群聚是關鍵

哪些活動有著何種程度的傳染風險？美國德州醫學會的傳染科醫生將日常生活與活動行分類，將感染風險分成9級，並製成圖表，列舉36項活動，方便民眾比對參考：

（圖片來源／鄭佳玲繪）

從分類等級與活動內容看來，人數愈多的群聚處所、環境裡通風與否，是決定感染風險等級的依據。最低風險的1、2級，多半是個人或少數幾個人在通風空間裡的活動，像餐廳外賣、加油等。

值得注意的是，中高風險以上的活動和場所，包括到餐廳用餐、參加婚喪喜慶、和人握手擁抱、上健身房、電影院、夜店和娛樂設施等，有相當程度的感染風險，應盡量避免。

在疫情緊繃期間，仍要遵守戴口罩、維持社交距離、勤洗手，並避免不必要的群聚，才能減少感染，讓防疫收效。

繼英國、南非之後，加州也出現新變種病毒

新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，陸續在英國、南非、巴西和美國出現變種病毒。目前在美國加州流竄的L452R變種病毒株，已經引爆好幾起群聚感染，包括醫院、安養中心、監獄。長期追蹤L452R的加州大學舊金山分校的病毒專家邱華彥（Charles Chiu）指出，愈來愈多的檢測結果都顯示，L452R的傳染範圍有擴大的趨勢。

英國發現的變種病毒B.1.1.7，傳染力比原病毒株多出5～7成。L452R是否有過之而無不及，目前還不得而知，也並不影響疫苗接種時程。不過公共衛生專家提醒，打了疫苗之後，仍須戴口罩、維持社交距離、避免群聚，才是有效的防疫之道。

資料來源：Live Science、Mercury News、Texas Medical Association

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