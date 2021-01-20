大陸衛健委辦公室正對面！　北京西直門凱德Mall臨時關閉消殺

▲北京西直門凱德Mall今（20）日突然宣佈關閉商場，全面進行消毒殺菌作業。（圖／翻攝央視新聞微博）

記者魏有德／綜合報導

北京西直門凱德Mall今（20）日突然宣佈關閉商場，全面進行消毒殺菌作業，同時，商場員工全體接受核酸檢測。據了解，西直門凱德Mall位於北京西北角二環外，為重要的交通樞紐之一，隔著馬路的二環內便是大陸全國衛健委的辦公樓，引起網友關注。

▲商場員工陸續接受核酸檢測。（圖／翻攝北京晚報微博）

《北京日報》報導，凱德MALL西直門店客服表示，商場於今天中午接到上級政府通知臨時閉店，「商場目前是閉店狀態，現在不讓出也不讓進，具體原因我們也不清楚，正在等待上級通知。」

凱德MALL西直門店也發出聲明指出，為了全面排查風險，西直門凱德Mall於2021年1月20日起暫停營業並進行全面消殺工作，確保環境安全。閉店消殺後將由專業檢測部門進行全方位專業檢測，恢復營業的具體時間另行通知。

消息傳出後，不少網友在微博上議論，「我的媽呀，一年去八百次的西直門凱德MALL....」；「昨天才剛去過」；「在家門口啊，希望儘快給出明確的公告」；「我就在第二棟樓裡上班，每天都去商場吃飯，太恐怖了」

此前，位於大興區的凱德MALL天宮院店也已經關閉。由於天宮院融匯小區新冠肺炎確診病例曾到凱德MALL天宮院店停留，根據疫情防控需要，為了排除污染風險、排查相關人員感染可能，凱德MALL天宮院店已於1月19日零時起停止營業。