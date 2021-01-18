男看護打新冠疫苗「隔日斃命」！印度22萬人接種　不良反應447例

▲印度16日展開全球規模最大的新冠肺炎疫苗接種計畫，首批施打對象總計3億人。（圖／路透，下同）

文／中央社記者康世人新德里18日專電

印度推動新冠肺炎疫苗接種進展順利，政府統計，到昨晚已有22.4萬人接種疫苗，接種後出現不良反應有447人，其中3人須住院。媒體報導，一名46歲男子接種疫苗後翌日死亡。

印度16日起展開全球最大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種計畫，共有3億人在第一階段接受疫苗接種。

根據印度衛生與家庭福利部昨晚公布的統計，截至昨晚共有22萬4301人接種疫苗。在接種疫苗者中，有447人出現預防接種後不良反應（Adverse Event Following Immunization，AEFI）。

多數接種後出現不良反應的病人抱怨，在接種疫苗後出現頭痛、出疹子、呼吸困難和心跳加速等症狀。

印度衛福部聲明表示，在接種後出現不良反應的病人中，有3人需要住院治療，其中一人在24小時內從德里北方鐵路醫院（Northern Railway Hospital Delhi）出院，另一人已從全印度醫院德里分院（AIIM Delhi）出院，但還有一人不良反應較為嚴重，正在全印度醫院瑞詩凱詩分院（AIIM Rishikesh）觀察中。

聲明表示，AEFI是接種疫苗後發生的任何意外醫療事件，可能與疫苗或接種無關。政府已制定通報準則，且要求在疫苗接種現場立刻進行病例管理、運送和住院及對這類病例的進一步醫療照護。

針對嚴重的AEFI病例，衛福部表示，已制定針對AEFI的系統調查與因果關係評估協議。

但衛福部上述統計並未包括一名在接種印度血清研究所（Serum Institute of India）生產、牛津大學與英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發Covishield疫苗後，於昨天死亡的案例。

印度時報（Times of India）、印度網（India.com）等媒體今天報導，一名在北方省（UP）莫拉達巴縣（Moradabad）縣立醫院外科病房工作的46歲男性病房看護辛赫（Mahipal Singh）16日接種疫苗，17日死亡。

醫療長賈格（MC Garg）說，辛赫約在16日中午12時接種疫苗，到17日下午，他感到胸口疼痛、呼吸困難。但辛赫接種疫苗當天還在醫院值夜班，「我們不認為辛赫的死亡是由於疫苗的副作用，無論如何，我們正在確認確切死因，遺體已儘快送去驗屍」。

但辛赫的兒子維夏爾（Vishal）說，他父親在接種疫苗後就感到身體不適，在父親要求下他16日下午1時30分搭電動人力車到醫院接父親回家，因為父親無法自行騎車回家，當時父親的狀況很糟糕。17日，父親被送到醫院後死亡，他覺得這與疫苗的副作用有關。

印度醫藥監管單位批准緊急使用的Covishield疫苗，在印度臨床實驗時曾有受測者出現神經方面嚴重副作用，並告上法院；而另一款印度本土研發製造的Covaxin疫苗並未提交第3期臨床實驗報告與數據，就獲政府緊急使用授權，安全性引發外界質疑。

但製造Covaxin的巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech Int'l）承諾，會負擔接種Covaxin疫苗出現嚴重問題後的賠償。

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