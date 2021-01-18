案863護理師「一採陰」後鼻塞、咳嗽　同住5家人無症狀已採檢

▲案863護理師多在「這2地」活動，同住5家人無症狀已採檢。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累積5醫護確診，今（18）日新增的案863為護理師，與先前確診的案852、案856同為案838第一圈匡列者，於1月12日曾接受採檢為陰性，1月14、15日出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，17日再次採檢並確診。指揮中心發言人莊人祥表示，同住家人5人無症狀已採檢。

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北部醫院院累積5名醫護染疫，因應院內感染擴大，指揮中心啟動6點防治作為，將進駐醫院成立「前進指揮所」，指揮官陳時中表示，這是在中午會議中決定成立，指派醫療應變副組長王必勝擔任前進指揮官。陳時中也不小心說溜嘴，表示王中午過後就去部桃，被詢問是否不小心說出醫院名稱，他也坦言不諱，直接宣布「就是部立桃園醫院」。

陳時中表示，前進指揮所就會由感染管控專家進駐支援，從不同醫院、不同系統角度，看醫院的SOP有哪些未盡事宜。而專家進駐前進指揮所後，能夠較快與集中檢疫所進行協調，跟指揮中心也能有明確窗口，方便做溝通協調。

陳時中另提到，該醫院目前是採「只出不進」，目前病人出去比較多，醫療人力也要隔離，該起群聚共有152名醫院員工需居家隔離14天，另有46人須自主居家隔離3至7天。

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