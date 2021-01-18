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研究：染新冠康復後　呼吸道、糖尿病和心血管患病率恐上升

▲▼俄羅斯,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲研究顯示，平均在140天內，有29.4%的患者會再次住院，1/10（12.3%）的人病故。（示意圖／路透，下同）

文／中央社倫敦17日綜合外電報導

英國研究人員針對曾染上新型冠狀病毒而在英格蘭醫院接受治療的4萬7780名患者進行研究後發現，有證據顯示，患者康復後，呼吸道和心血管疾病以及糖尿病的罹病率都有所上升。

天空新聞網（Sky News）報導，研究顯示，平均在140天內，有29.4%的患者會再次住院，1/10（12.3%）的人病故；老年人和具有非裔、亞裔及少數族群（BAME ）背景的人，再次住院機率最高。

▲英國一名年輕女護理師可能不堪加護病房內的新冠疫情壓力，選擇了自我結束生命。(示意圖／路透）

研究對象包括去年1月至8月間在醫院接受治療，主要診斷為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者，平均年齡為65歲。

研究組與對照組人數相同，人口統計學特徵與同一時期的病歷資料皆類似。

這項由英國國家統計局（ONS）、倫敦大學學院（University College London）和列斯特大學（Leicester University）所做的研究，尚未接受同儕審查。

在研究期間，曾染新型冠狀病毒患者的再住院率是對照組的3.5倍，死亡率則是7.7倍。

有1萬4140人在出院後診斷出罹患呼吸道疾病，其中6085人在此之前並未有相關疾病。

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

與普羅大眾相比，COVID-19重症患者較可能為50歲以上男性、生活在貧困地區、超重且曾是癮君子，也較可能存在潛在的健康問題，例如高血壓、呼吸道疾病和糖尿病，這意味他們住院機率原本就比一般人高。

然而，有愈來愈多研究顯示，COVID-19可能對人體健康造成長期損害，使某些人的心、肺和腦部出現問題。

愛丁堡大學（Edinburgh University）針對1200多名患者進行的一項研究發現，有55%患者出現心搏異常的狀況。

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