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砍臺文館預算「一毛不剩」又要封館！張良澤曝校本部突襲強搬資料

▲▼真理大學校長與張良澤出面召開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

▲台灣文學資料館名譽館長張良澤出面召開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

記者謝承恩／綜合報導

真理大學欲將台灣文學資料館從麻豆校區轉回淡水校區，更強行換鎖使高齡82歲的名譽館長兼創館人張良澤，被硬生生擋在門外！張良澤出面指稱，真理大學在校長陳奇銘上任後，就將預算砍到一毛也不剩，他無給薪與親友自費蒐集、整理館內的珍貴文獻，沒想到校方派員強行要搬走麻豆校區的珍貴資料，並表示要封館，讓他無法接受。

高齡82歲的名譽館長兼創館人張良澤於今（11）開記者會表示，他自1997年在麻豆校區創立台灣文學系的同時，也一手創辦致個文學資料館，直到他2009年滿70歲，不能教書要退休了，當時吳明達校長特頒名譽館長證書給他，「說好聽是名譽館長，就是一毛錢不給，但沒關係我很樂意當義工、無薪當館長！」

張良澤一手打通6間大教室，將日治時期資料分為3間教室、戰後時期的資料也分3間，吸引不少文學界的親友自掏腰包、自付運費，自國內外珍貴的文獻，一一送資料來麻豆校區擺放。不管是吳明達校長，或隨後上任的林文昌校長，一上任就會到麻豆巡視，可見對文學館的重視，「沒想到到2018年陳奇銘校長上任，就是惡夢的開始。」

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▲▼真理大學麻豆校區台灣文學資料館前館長張良澤（圖／記者許展溢攝）

張良澤稱真理大學陳奇銘校長一上任將台文所預算砍到一毛不剩，還派員強搬資料回淡水。（圖／記者許展溢攝）

張良澤表示，陳奇銘校長過去也曾在麻豆校區9樓擔任財經學院的院長，後來當上真理大學校長，「（麻豆）這裡就像他的娘家一樣，但他上任一年都沒有下來過。」甚至預算從3、5萬，勉強能買文具、貼相片，直到砍光變成0預算！張良澤認為「沒關係，我本來是無薪義工，沒想到到11月30日徹底引爆導火線。」

他指稱，陳奇銘校長從未預告與討論，直接派了校本部圖書館的2名職員到麻豆校區，一批頭就說「校長說要搬走最珍貴、最好的資料。」張良澤說明，麻豆校區的資料都是有系統性的分類，「文獻資料蒐集很難，要散失掉很簡單，要拿就要全部拿、全部移過去，才有價值。」

沒想到，兩個職員回「淡水沒有那個空間」，更表示「校長有意要將麻豆台文館封館。」讓他震驚又心痛，想到手上還有親友委託送來的整批書籍資料，無法跟對方交代，甚至被校方強行已換鎖的方式，拒絕於文學館門外，因此才會召開記者會，希望將整個經過說明白。

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