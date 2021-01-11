真理臺文館是我兒子！張良澤談換鎖風波：不要傷害臺灣文學

記者許展溢／台南報導

真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底封館，更兩度「換鎖」，讓82歲的前館長張良澤不得而入，引發一連串風波，張良澤今（11日）下午2點在台南一次公開說清楚，一開始難過的強調，不管誰要傷害、抹黑他本人都沒關係，但就是不要傷害「台灣文學」4個字，因為真理台文館就像是他的兒子一樣。

▲張良澤出面召開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

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記者會一開始，張良澤先是拜託各位，不論是媒體還是記者要報導消息等，可以批評張良澤，甚至抹黑，他都會不反擊，但「千萬不要傷害到台灣文學4個字」，因為這裡是大家的前輩7、80年前辛辛苦苦建構起來的台灣文學，因此真的不要去傷害到。

▲張良澤在研討會上委屈訴說被鎖過程。（圖／記者許展溢攝）



張良澤說，自己是臺灣文學系創系主任，真理臺文系就像自己的兒子，可以打大人，但不要打孩子。

接著他說，1997年真理大學創立台灣第一個台灣文學系，同年3月，台灣文學資料館於淡水校區成立，後來因為資料愈來愈多，加上淡水寸土寸金，在麻豆找到一大片便宜土地，因此2002年文學資料館移往麻豆校區。那時校長很支持，讓他把2樓六間教室打通，變成展示室。

張良澤感嘆說，原本期待校長上任後一樣來巡查、視察，結果等了1年多，沒有來過1次，且預算上面至少有3、5萬維持一個館，勉勉強強都過得去，買一些文具、貼一些相片等，大概還可以，期待陳校長大手筆，不但沒有，一下變成零。

張良澤表示，什麼事情都不能辦也沒關係，反正自己也不用發薪水，強調「零預算沒關係」，在這裡自己都是以館當家，照常很快樂，自己沒伴，都會帶這裡9隻小狗，每天換1隻狗，帶牠們來散步，坐在他的椅子旁，看他寫稿，也是他一種老年樂趣，這麼大的空間也漂亮很願意，從來不計較什麼。