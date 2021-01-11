真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤　雨中提4訴求：出面公開道歉

▲學生們在雨中大喊「反對鴨霸封鎖台文館」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

真理大學麻豆校區台灣文學資料館換鎖封館爭議延燒，不得其門而入的前館長張良澤今（11日）下午2點將在台南開記者會完整說明，盼校長陳奇銘能出面好好談。淡水校區學生中午則在校長室附近聲援張良澤，打臉校長稱溝通多次說法，問到底誠意在哪？提出4訴求並要求出面公開道歉。

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發起聲援的真理大學學生會前會長高崇倫說，記者會目的想看校長態度，同時把學生們想法表達出來，尤其是事件爆發後，校長稱積極和張良澤溝通協調，「實際上連親自問候，一通電話都沒有」，更別說公文什麼其他。加上兩度換鎖狀況，其在不知道校長的「溝通誠意在哪？」他強調，就算只有一通電話、一紙公文，相信張良澤都會同意，對學校這種行爲納悶至極。

▲▼真理大學學生會前會長高崇倫發起聲援張良澤活動。（圖／記者許展溢攝）



真理台灣文學系學生蔡昀展說，張良澤對後輩溫暖照顧等功不可沒，身為真理學生感到十分憤怒，這件事情已經有許多機關出面要協助，連國圖都說要收藏，若是為了真理學生利益，真的被其他機關接收，豈不是讓師生權益受損。真理學生會會長劉文琳提到，有私訊校長，但都沒得到回覆，此事應理性溝通。

台灣學生聯合會理事馬梓祐表示，次事代表真理沒有高教責任自覺。台灣師範大學台灣語文學系陳亮均怒批學校鴨霸，如此對待一個一輩子為了台灣文學努力的張良澤。

▲學生們高舉聲援牌要求校長出面道歉。（圖／記者許展溢攝）



台灣大學台灣文學研究所吳嘉浤認為，會有爭議突顯真理沒有跟學生好好溝通，另台灣文學使用資料主體是師生，絕對不是校長，私人產權爭議，教育部和文化部更不應改袖手旁觀，讓台灣文化主體性都在危機中。

學生們在雨中大喊「反對鴨霸封鎖台文館」聲援張良澤，要求陳奇銘出來面對，提出以下四訴求：

一、請校長鄭重地向張良澤教授，針對此次封館換鎖事件公開道歉。

二、在爭議未解之前，暫緩麻豆校區台灣文學資料館北遷之工作。

三、台灣文學資料館北遷之業務，校方應尊重校務討論之程序。

四、校方應尊重台文史工作者耕耘成果，切勿輕率對待珍貴史料資產。

校方向《ETtoday新聞雲》表示，尊重學生發言權益。而校長是否今天下午會跟張良澤碰面？學校則指出，昨天學校同仁要到張良澤住所找他，但張人在桃園研討會，校長今天星期一的會議很多，會再另外約時間南下，等校長跟張良澤碰面後，有進一步共識，學校才會再對外說明。

▲學生們開「反對真理校方強封台文館」記者會。（圖／記者許展溢攝）