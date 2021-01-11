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張良澤喊臺文史料無償放總統府！僅1條件需附「33字字條」

▲張良澤教授，11日下午2時在文壇友人及真理大學台文系學生陪同聲援下，在台南市中西區台南公會堂階梯廣場，就此事細說分明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲張良澤教授在台南市中西區台南公會堂階梯廣場，細說台文館換鎖事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者謝承恩／綜合報導

真理大學麻豆校區創建的台灣文學資料館，將面臨封館危機，創館人張良澤20年來所已歸檔的資料，產權需交回學校，其中他表示，自己有還大批私人收藏，希望能託付給可信的機關團體，且願意無條件奉獻，還希望能將「無價之寶」留在總統府，此事引起台南市長黃偉哲第一時間出面關心。

創館人的張良澤高齡82歲，花費20年來蒐集及整理珍貴的台灣文學作品，包含日治時期及戰後時期的館藏都放在真理大學麻豆校區的台灣文學資料館，不料校長有意將台文館封館，讓外界憂心未來這些珍貴文獻將何去何從？

張良澤今（11）日開記者會表示，這些書籍只要上了條碼就是學校的資產，有部分親友的捐贈也會通知收藏人有無領回意願，另外台南縣政府第一時間已有派人致電詢問。

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張良澤當初為蒐集珍貴的台文史料，畢生散盡家財，到處欠錢、借錢買書，他表示在日本還有一整間的書都還沒搬回來，「這些戰後的書，我還在等待哪一個機關團體，有能力夠收養它，我會完全無條件地奉獻！」另外他也透露還有部分日文的資料，是他收藏中的「無價之寶」，盼能夠放在總統府內展示。

他也解釋，這些無價之寶都是日文書寫的珍貴資料，而總統府是日據時代的建築，他想要讓這些書回到他的原點。「這麼大一個總統府，我只想要一個小角落可以放這些史料，我唯一的請求就是在旁邊放張個字條，寫著『這是張良澤的弟妹省吃減用給大哥買書、也是張良澤的妻女犧牲生活所取得的。』我就心滿意足，我願意送給總統府。」

最後張良澤於記者會他也感慨，因為台文館的事件沸沸揚揚，鬧著心神不寧，甚至差一點暈眩無法到場。「今天該講的都講完了，線索都沒有了，這事件到此為止，希望記者不要再來找我了。」透過這次長達2個半小時的馬拉松記者會說明白，他也感謝有這次機會讓外界這麼關心台灣文學的未來，以及不能到場卻持續送暖的民眾。

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