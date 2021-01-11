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真理送3盒餅+臺文系鐵門鑰匙　張良澤將還校方退「名譽館長」封號

 記者許展溢／台南報導

真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底封館，更兩度「換鎖」，讓82歲的前館長張良澤不得而入，引發一連串風波，張良澤今（11日）下午2點在台南完整說明來龍去脈，並難過的強調，要傷害、抹黑他都沒關係，就是不能傷害「台灣文學」4個字，真理台文館就像是他的兒子，首次透露校長派人送了3盒餅，跟2把鑰匙，但自己已覺悟不會再回去，要全部退還並歸還「名譽館長」封號。

張良澤記者會講了近一小時，突然說有一件很重要的事要說，就是昨天到中央大學演講，人晚上還沒回去，9點多學校提3盒餅到他住所，家人不收，但學校堅持一定要收，最後互推很久後，說是校長招待的，裡面有一封信跟兩把鑰匙，一定要交給他，家人才暫收，看他自己要怎麼處理。

▲▼真理大學校長與張良澤出面召開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

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▲張良澤出面開記者會說明換鎖事件。（圖／記者張榮恩攝）

張良澤說，回去一看並摸了摸確實信封裡有鑰匙，但決定不開封，早在第二次換鎖時就覺悟了，要藉今機會跟大家說明，要把禮物還給學校。當晚10點多，教育部長潘文忠也親自打電話給他，讓他受寵若驚，如此受到中央部長重視，並安慰他會找一個時間，由教育部出面跟學校一起談資料館要怎麼辦？

張良澤表示，等這電話等了12年，部長看要怎做都會聽他的，只要部長能夠想出妥善保管這些資料的方案，當然就很高興。接著他強調，要將鑰匙還給學校原因是「自己已經不是台文館的名義館長」，這是在第2次需要鑰匙時就覺悟了，因此藉此機會跟校方表明要退回去，不會拿，自己不是名義館長了。

他最後指出，只有一個條件，就是「門是你們鎖的，個人東西在裡面，請你們開門讓我進去，把我的東西拿走了，我私人拿走，我就再也不會找你們要借鑰匙了，頂多會帶著狗狗在外面散步，絕對不會說請你來開個門，讓他進去」。

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